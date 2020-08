Pedersenová v Beroune triumfovala, upevnila si post líderky LET

Tipsport Czech Ladies Open - konečné výsledky po 3. kole:



1. Emily Kristine Pedersenová (Dán.) 199/-17 (63+65+71), 2. Christine Wolfová (Rak.) 203/-13 (67+69+67), 3. Sanna Nuutinenová (Fin.) 204/-12 (66+68+70), ..., 106. Katarína DROCÁROVÁ (SR) 151/+7 (77+74)

Beroun 30. augusta (TASR) - Dánska golfistka Emily Kristine Pedersenová sa stala víťazkou turnaja Ladies European Tour (LET) v českom Beroune. Po parádnom finiši triumfovala s náskokom štyroch rán pred Rakúšankou Christine Wolfovou, na treťom mieste skončila Fínka Sanna Nuutinenová. Slovenská reprezentantka Katarína Drocárová, ktorá na Tipsport Czech Ladies Open štartovala vďaka voľnej karte, v silnej konkurencii neprešla cutom a obsadila 106. miesto.Pedersenová mala na čele poradia po dvoch dňoch náskok šiestich úderov, o ktorý však v nedeľu takmer prišla. Po bogey na 16. jamke viedla iba o ranu, no potom predviedla fantastický záver. Na sedemnástke zahrala birdie, na päťparovej osemnástke dokonca eagle a napokon zvíťazila s celkovou bilanciou 199/-17. Upevnila si tak vedenie v priebežnej klasifikácii tohtosezónnej série LET. Najlepšia česká profesionálka Klára Spilková skončila na domácej pôde na trinástej priečke.