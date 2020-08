Golf: Prvé kolo turnaja LET v Beroune prerušila búrka

Beroun 28. augusta (TASR) - Slovenská golfistka Katarína Drocárová figurovala po prvom dni turnaja Ladies European Tour (LET) v českom Beroune na priebežnom 111. mieste. V piatok zahrala päť úderov nad par ihriska (77/+5). Devätnásťročná hráčka štartuje v Beroune na základe voľnej karty.



Podujatie Tipsport Czech Ladies Open museli v piatok prerušiť pre búrku spojenú s bleskami. Úvodné kolo, ktoré nedokončilo 21 golfistiek, budú podľa portálu iDnes.cz dohrávať v sobotu ráno. Na čele poradia sa usadila favorizovaná Dánka Emily Kristine Pedersenová, vedúca žena celkovej klasifikácie série LET viedla so skóre 63, teda deväť pod par.