Rahm vyhral Memorial Tournament, stal sa novou svetovou jednotkou

Dublin 20. júla (TASR) - Španielsky golfista Jon Rahm triumfoval na podujatí Memorial Tournament v americkom Dubline a vystriedal Roryho McIlroya na čele svetového rebríčka. Na turnaji PGA Tour zvíťazil s náskokom troch úderov pred domácim Ryanom Palmerom, tretí skončil Angličan Matthew Fitzpatrick.



Rahm sa stal prvým španielskym lídrom rebríčka od roku 1989, keď bol svetovou jednotkou legendárny Seve Ballesteros. "Neviem, ako by som to slovami opísal. Toto bol môj cieľ od 13-tich, či 14-tich rokov. Seve je pre nás všetkých výnimočný hráč, byť druhým po ňom je obrovská česť," citovala agentúra AFP 25-ročného Rahma.



Na podujatí štartoval aj slovenský reprezentant Rory Sabbatini, ktorý neprešiel cutom po 2. kole. McIlroy obsadil v Muirfield Village až 32. miesto, Tiger Woods, pre ktorého to bol prvý turnaj po koronavírusovej pauze, skončil na 40. priečke.