Sabbatini figuroval po 1. kole Northern Trust na 106. mieste

Norton 21. augusta (TASR) – Slovenskému reprezentantovi v golfe Rorymu Sabbatinimu sa nevydaril vstup do turnaja The Northern Trust v americkom Nortone. V 1. kole podujatia PGA Tour zahral 18 jamiek až na 73 úderov, čo je dva nad par ihriska. V priebežnom poradí mu patrilo 106. miesto. Na čele klasifikácie sa usadili štyria golfisti so zhodným skóre 64/-7 - domáci Harris English, Kevin Streelman, Russell Henley a Austrálčan Cameron Davis.



Northern Trust, ktorý sa hrá na ihrisku TPC Boston v Nortone v štáte Massachusetts v USA, je prvý turnaj play off FedEx Cupu. Na podujatí má právo štartovať najlepších 125 hráčov fedexcupového poradia. Sabbatinimu patrí v rebríčku FedEx Cup-u momentálne 120. pozícia, v prípade dobrého výsledku v Nortone bude mať šancu postúpiť do ďaľšieho kola play off. Musel by však po turnaji The Northern Trust figurovať do 70. miesta v rebríčku.