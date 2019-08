Sabbatini je blízko k účasti na Tour Championship

US PGA BMW Championship



Poradie po 3. kole:

1. Justin Thomas 195/-21 (65+69+61)

2. Tony Finau 201/-15 (67+66+68) a Patrick Cantlay (všetci USA) 201/-15 (66+67+68)

4. Rory SABBATINI (SR) 202/-14 (67+68+67)

5. Jon Rahm (Šp.) 203/-13 (68+69+66)

Medinah 18. augusta (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini je blízko účasti na záverečnom podujatí sezóny Tour Championship v Atlante. Po 3. kole play off turnaja PGA Tour BMW Championship v americkom Medinahu figuroval na výbornom štvrtom mieste. Ak si vo štvrtý hrací deň výrazne nepohorší, vybojuje si miestenku na finálové podujatie.Štyridsaťtriročný Sabbatini pokračuje v Medinahu v stabilných výkonoch, keď v 3. kole dokázal zahrať ihrisko na 67 úderov. Pripísal si síce svoje prvé dva bogey na turnaji, ale zaznamenal aj sedem birdie. Predviedol neskutočný finiš, keď na záverečných piatich jamkách dosiahol štyri birdie.Rodák z juhoafrického Durbanu sa tak z piatej pozície posunul s celkovou bilanciou 202/-14 na priebežnú štvrtú priečku. Na čelo súťaže s dotáciou 9,25 milióna dolárov poskočil Američan Justin Thomas (195/-21). Tomu parádne vyšlo 3. kolo, keď naň potreboval iba 61 úderov, čím vylepšil rekord ihriska. Thomas tak má prvenstvo na dosah, dvojica Tony Finau a Patrick Cantlay za ním zaostáva už o šesť rán, Sabbatini o sedem.Pätnásťnásobný víťaz major turnajov Tiger Woods si trochu polepšil, stále sa však nezmestil ani do top 30, po treťom hracom dni mu patrila 31. priečka (209/-7).Sabbatini bojuje o účasť na záverečnom turnaji sezóny Tour Championship v Atlante, kde nastúpi tridsiatka najlepších hráčov ročníka na okruhu PGA Tour. Kým v úvode týždňa bol vo fedexcupovom rebríčku až na 45. priečke, teraz mu priebežne patrí 22. pozícia, čo by mu stačilo na zisk finálovej miestenky. Na Tour Championship sa naposledy predstavil v roku 2007.citovala skúseného golfistu agentúra AP.