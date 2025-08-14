< sekcia Šport
Švédka Lignellová je po druhom dni líderka Slovak Golf Open na Táloch
Turnaj, ktorý patrí do série Ladies European Tour Access Series je dotovaný sumou 50-tisíc eur.
Autor TASR
Tále 14. augusta - Švédska golfistka Andrea Lignellová sa po druhom dni posunula na prvé miesto v celkovom hodnotení podujatia Ladies Slovak Golf Open na Táloch. Za jej bilanciou šesť rán pod par tesne zaostáva Slovenka Katarína Drocárová.
Lignellová sa do čela prebojovala po štvrtkovom výkone. „V prvý deň (streda) som nechala na ihrisku veľa zbytočných rán a nebola som so sebou spokojná. Dnes (štvrtok) to už bolo lepšie, začali mi padať paty, zahrala som jeden eagle, takže sa už teším na zajtra. Musím zostať najmä sústredená,“ poznamenala Lignellová. Do finále postúpila štvorica slovenských golfistiek. Tzv. cutom prešli slovenské profesionálky Drocárová, Anika Bolčíková (-3), Michaela Vavrová (-1) a aj slovenská amatérka Alexandra Šulíková (+2). Turnaj, ktorý patrí do série Ladies European Tour Access Series je dotovaný sumou 50-tisíc eur.
Lignellová sa do čela prebojovala po štvrtkovom výkone. „V prvý deň (streda) som nechala na ihrisku veľa zbytočných rán a nebola som so sebou spokojná. Dnes (štvrtok) to už bolo lepšie, začali mi padať paty, zahrala som jeden eagle, takže sa už teším na zajtra. Musím zostať najmä sústredená,“ poznamenala Lignellová. Do finále postúpila štvorica slovenských golfistiek. Tzv. cutom prešli slovenské profesionálky Drocárová, Anika Bolčíková (-3), Michaela Vavrová (-1) a aj slovenská amatérka Alexandra Šulíková (+2). Turnaj, ktorý patrí do série Ladies European Tour Access Series je dotovaný sumou 50-tisíc eur.