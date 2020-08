Golfista Johnson ovládol turnaj Northern Trust

Northern Trust - konečné poradie po 4. kole:



1. Dustin Johnson (USA) 254/-30 (67+60+64+63), 2. Harris English (USA) 265/-19 (64+66+66+69), 3. Daniel Berger (USA) 266/-18 (66+66+67+67), ..., Rory SABBATINI (SR) neprešiel cutom po 2. kole

Norton 24. augusta (TASR) - Americký golfista Dustin Johnson suverénnym spôsobom triumfoval na turnaji Northern Trust v Nortone a po zisku 22. titulu na okruhu PGA sa vrátil na pozíciu svetovej jednotky. Na ihrisku TPC Boston v Massachusetts zvíťazil s celkovou bilanciou 254/-30, s jasným náskokom 11 úderov pred druhým Harrisom Englishom (265/-19). Tretí skončil ďalší domáci hráč Daniel Berger (266/-18). Slovenský reprezentant Rory Sabbatini neprešiel cutom po 2. kole, po dvoch dňoch mal skóre +1, na postup do víkendových finálových kôl mu chýbali štyri údery. Nepostúpil tak do ďalšieho turnaja play off FedEx Cupu.Northern Trust bol prvým turnajom play off FedEx Cupu, v poradí druhým bude BMW Championship v Illinois (27.-30. augusta).