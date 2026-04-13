Golfista McIlroy obhájil prvenstvo na Masters, tesne zdolal Schefflera
McIlroy získal svoj šiesty titul z major turnajov a stal sa štvrtým hráčom v histórii Masters, ktorý obhájil titul.
Autor TASR
Augusta 13. apríla (TASR) - Severoírsky golfista Rory McIlroy obhájil titul na turnaji Masters v americkej Auguste. Po štyroch kolách mal bilanciu 12 úderov pod par a náskok jedného úderu pred domácim Scottiem Schefflerom. Na tretej priečke skončili spoločne Angličania Justin Rose i Tyrrell Hatton a Američania Russell Henley a Cameron Young.
McIlroy získal svoj šiesty titul z major turnajov a stal sa štvrtým hráčom v histórii Masters, ktorý obhájil titul. Pred ním to dokázali iba Jack Nicklaus (1965 a 1996), Nick Faldo (1989 a 1990) a Tiger Woods (2001 a 2002). „Nemôžem uveriť, že som čakal 17 rokov na tento titul a teraz mám dva za sebou,“ uviedol 36-ročný golfista podľa DPA. Okrem dvoch víťazstiev na Masters má aj dve z PGA Championship (2012, 2014) a po jednom z U.S. Open (2011) a The Open Championship (2014).
