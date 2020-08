Golfista Sabbatini neprešiel cutom na turnaji Northern Trust

Norton 22. augusta (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini neprešiel cutom na turnaji The Northern Trust v rámci PGA Tour. V druhom kole síce zahral osemnásť jamiek na 70 úderov, jeden pod par ihriska, no v celkovej bilancii mal skóre +1. Na pokračovanie na turnaji mu chýbali štyri údery.



Northern Trust, ktorý sa hrá na ihrisku TPC Boston v Nortone v štáte Massachusetts v USA, je prvý turnaj play off FedEx Cupu. Na podujatí má právo štartovať najlepších 125 hráčov fedexcupového poradia. Sabbatini figuroval v rebríčku FedEx Cup-u na 120. pozícii.