Golfista Teťák si vybojoval kartu na DP World Tour 2025

Tarragona 14. novembra (TASR) - Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil na finálovom turnaji DP World Tour Qualifying School v španielskej Tarragone 18. miesto, na ktorom skončil spoločne s ďalšími tromi hráčmi. Podarilo sa mu tak vybojovať kartu na DP World Tour 2025, hlavnú európsku profesionálnu golfovú túru. Prvýkrát v histórii tak bude mať slovenský golf hráča pravidelne nastupujúceho v elitnej DP World Tour.



Dvadsaťštyriročný Teťák najprv v Tarragone úspešne prešiel cutom, čím si zabezpečil plnú kartu na Challenge Tour. Napokon skončil osemnásty s celkovým skóre 410, 18 pod par. Najviac sa mu vydarilo 4. kolo, v ktorom zahral 18 jamiek na 65 úderov (-6). Pripísal si v ňom sedem birdie. Druhý slovenský golfista Jakub Hrinda obsadil na podujatí konečné 135. miesto so skóre 287/+1. Víťazom sa stal Talian Edoardo Molinari (399/-29).



"Ešte mi ani nedochádza, čo sa stalo. Tento rok som si uhral postupne karty na všetky tri tour (Pro Golf Tour, Challenge Tour a DP World Tour, pozn.). Po cute po 72 jamkách som vedel, že dve super kolá ma posunú na DP World Tour a to sa podarilo," povedal Teťák pre web golfextra.cz. "Dnes som začal skvele. Zahral som dve birdie hneď na začiatok, to ma upokojilo a potom už som si hral svoje. Je to skvelé i pre slovenský golf. Ukáže to deťom, že sa to dá, že keď budú pracovať, podarí sa to," dodal.



Finálový turnaj DP World Tour Qualifying School 2024 sa hral v rezorte Infinitum Golf v Tarragone na dvoch ihriskách Lakes Course a Hills Course. Štartovalo na ňom dokopy 156 hráčov, pričom sa hralo na 6 kôl. Cut bol po 4 kolách (72 jamkách). Na cut bolo potrebné zahrať aspoň -7, do záverečných dvoch kôl postúpilo 83 hráčov. Šieste kolo sa pre problémy s počasím hralo o deň neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Na turnaji sa rozhodlo o držiteľoch 20 kariet na DP World Tour 2025. Napokon ich udelili až 22, lebo štyria hráči vrátane Teťáka skončili na 18. priečke.



DP World Tour je hlavná mužská európska profesionálna golfová túra, v minulosti známa pod názvom European Tour. Jej nový ročník sa začne už budúci týždeň turnajom BMW Australian PGA Championship v Brisbane.