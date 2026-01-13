< sekcia Šport
Golfistami roka 2025 Kudláč a Friedrichová
Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) – Golfistami roka 2025 sú Matúš Kudláč a Karolína Friedrichová. Výsledky tradičnej ankety vyhlásili v utorok v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. Ocenili najlepších golfistov v jednotlivých vekových kategóriách od U12 až po seniorov, ako aj v špeciálnych kategóriách Výkon roka, Profesionál roka a Paragolfista roka.
Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.
Golfista roka Matúš Kudláč potvrdil svoju výkonnosť víťazstvom na Slovak Amateur Championship a úspešným pôsobením v univerzitnom americkom tíme FDU Knights Athletic. „Ocenenie je pre mňa príjemným prekvapením, nečakal som to. V Amerike som sa snažil pracovať na tom, čo mi došlo, zachovať si ,hlavu´ v poriadku. Letná olympiáde už nie je tak ďaleko, začínam o nej uvažovať. V sezóne, keď sa bude dať, potrénujem aj v Bratislave, Sú tu dobré podmienky.“
Golfistka roka 2025 Karolína Friedrichová v uplynulej sezóne triumfovala na turnaji Faldo Series Česká republika U16, reprezentovala Slovensko aj na Faldo Grand Finale. „Veľmi si vážim toto ocenenie. Chcela by som za to poďakovať aj mojim priateľom, celej rodine, všetkým, ktorí ma podporovali. Darí sa mi aj v škole, kde mi vychádzajú v ústrety, uvoľňujú ma na turnaje. V nadchádzajúcej sezóne by som sa chcela dobrými výsledkami uchádzať o štúdium na niektorej americkej univerzite. Malo by ísť o univerzitu, kde by boli ideálne podmienky na tréning,“ uviedla na slávnostnom vyhlásení ešte len 16-ročná laureátka.
Na slávnostnom vyhlásení sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.
Golfista roka Matúš Kudláč potvrdil svoju výkonnosť víťazstvom na Slovak Amateur Championship a úspešným pôsobením v univerzitnom americkom tíme FDU Knights Athletic. „Ocenenie je pre mňa príjemným prekvapením, nečakal som to. V Amerike som sa snažil pracovať na tom, čo mi došlo, zachovať si ,hlavu´ v poriadku. Letná olympiáde už nie je tak ďaleko, začínam o nej uvažovať. V sezóne, keď sa bude dať, potrénujem aj v Bratislave, Sú tu dobré podmienky.“
Golfistka roka 2025 Karolína Friedrichová v uplynulej sezóne triumfovala na turnaji Faldo Series Česká republika U16, reprezentovala Slovensko aj na Faldo Grand Finale. „Veľmi si vážim toto ocenenie. Chcela by som za to poďakovať aj mojim priateľom, celej rodine, všetkým, ktorí ma podporovali. Darí sa mi aj v škole, kde mi vychádzajú v ústrety, uvoľňujú ma na turnaje. V nadchádzajúcej sezóne by som sa chcela dobrými výsledkami uchádzať o štúdium na niektorej americkej univerzite. Malo by ísť o univerzitu, kde by boli ideálne podmienky na tréning,“ uviedla na slávnostnom vyhlásení ešte len 16-ročná laureátka.
Ocenení hráči v jednotlivých kategóriách:
U12 – mladší žiaci: Samuel Báto, mladšie žiačky: Zoey Sophia Pápay.
U14 – starší žiaci: Martin Biák, staršie žiačky: Ella Hrbatá.
U16 – kadeti: Matias Masár, kadetky: Karolína Friedrichová.
U18 – dorastenci: Ondřej Chromčík, dorastenky: Rebecca Ann Náhliková.
U21 – juniori: Matúš Kudláč, juniorky: Alexandra Šulíková.
MID-AM – muži: Lukáš Ružek, ženy: Zuzana Bieliková.
Senior: Milan Sciranka. Seniorka: Katarína Kopernická.
Paragolfista roka: Jaroslav Šalaváry.
Profesionál roka: Tadeáš Teťák. Profesionálka roka: Michaela Vavrová.
Výkon roka: Tadeáš Teťák.
U12 – mladší žiaci: Samuel Báto, mladšie žiačky: Zoey Sophia Pápay.
U14 – starší žiaci: Martin Biák, staršie žiačky: Ella Hrbatá.
U16 – kadeti: Matias Masár, kadetky: Karolína Friedrichová.
U18 – dorastenci: Ondřej Chromčík, dorastenky: Rebecca Ann Náhliková.
U21 – juniori: Matúš Kudláč, juniorky: Alexandra Šulíková.
MID-AM – muži: Lukáš Ružek, ženy: Zuzana Bieliková.
Senior: Milan Sciranka. Seniorka: Katarína Kopernická.
Paragolfista roka: Jaroslav Šalaváry.
Profesionál roka: Tadeáš Teťák. Profesionálka roka: Michaela Vavrová.
Výkon roka: Tadeáš Teťák.