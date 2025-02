Golfistami roka sú Chochol a Šulíková

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenská golfová asociácia (SKGA) ocenila aj tento rok najlepších golfistov v rámci tradičnej ankety Golfista roka. Ocenenie Hráč roka 2024 získal Andrej Chochol, Hráčkou roka 2024 sa stala Alexandra Šulíková. Najlepším profesionálom sa stal Tadeáš Teťák, ktorý si odniesol aj ocenenie za Výkon roka, za najlepšiu profesionálku vyhlásili Michaelu Vavrovú. SKGA o tom informovala na svojej webstránke.



Víťazov jednotlivých kategórií vyhlásil prezident SKGA Rastislav Antala, ktorý zhodnotil sezónu 2024 ako úspešnú. Najlepším amatérskym golfistom sa stal Chochol. Vlani obsadil na Penati Slovak Open 2024 celkové štvrté miesto, taktiež skončil druhý na majstrovstvách SR na jamky a siedmy v B-divízii na tímových ME mužov. Za Hráčku roka určili Šulíkovú, ktorá triumfovala na Slovak Ladies Amateur Championship 2024, vyhrala Penati Strokeplay Championship, obsadila 13. miesto na Ladies Slovak Golf Open LETAS a 18. miesto na tímových ME 2024 žien.



V profesionálnej kategórii zvíťazil Teťák. Za zisk hracej karty na DP World Tour si vyslúžil ocenenie Výkon roka. Dosiahol aj vynikajúce výsledky na ProGolf Tour, v ktorej triumfoval na Fairway Labs Open i Castanea Resort Championship a dosiahol aj ďalšie popredné umiestnenia. Najlepšou profesionálkou sa stala Vavrová. Po úspešnom ukončení univerzity v USA prestúpila k profesionálom a obsadila druhé miesto na Ladies Slovak Golf Open 2024.



Dorasteneckú kategóriu do 18 rokov vyhral Adam Benčík, medzi dorastenkami triumfovala Frederika Rychtáriková. Medzi juniormi (do 21 rokov) dominovali Chochol a Šulíková. Kategóriu Mid-Am mužov ovládol Branislav Lučanský, medzi ženami v kategórií Mid-Am zvíťazila Zuzana Bieliková. Najlepšími seniormi sa stali Juraj Šitina a Katarína Kopernická.



Paragolfistom roka sa stal Miroslav Halmo, ktorý dosiahol výrazné úspechy v domácich aj medzinárodných súťažiach. Umiestnil sa na prvom mieste v európskom rebríčku a na druhej priečke vo svetovom rebríčku hendikepovaných golfistov.