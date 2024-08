Golfistka Vavrová obsadila na Táľoch 2. miesto

Tále 23. augusta (TASR) - Slovenská golfistka Michaela Vavrová obsadila 2. miesto na turnaji Ladies Slovak Golf Open 2024 s dotáciou 45.000 eur. Postarala sa tak o najlepší slovenský výsledok v ženskom profesionálnom golfe od éry Zuzany Kamasovej.



Na ihrisku Gray Bear na Táľoch triumfovala Nórka Tina Mazarinová s celkovým skóre -6. Na druhom mieste skončili spoločne Vavrová a Novozélanďanka Wenyung Kehová so skóre -3.



Vavrová začínala sobotňajšie finálové kolo na priebežnom 10. mieste. Podala však výborný výkon, keď zahrala ihrisko na 67 rán, čo je 5 úderov pod par a to ju vynieslo na druhé miesto. "Veľmi som si to dnes užila, cítila som sa ako taká malá superstar. Prišla ma podporiť rodina, ale aj ďalší fanúšikovia golfu. Vedela som, že dokážem na Táľoch zahrať takýto výsledok, ale som veľmi rada, že sa mi to podarilo práve vo finálovom kole takéhoto turnaja," povedala Vavrová podľa tlačovej správy.



Dobrý výsledok dosiahla aj ďalšia Slovenka Katarína Drocárová (+1), ktorá skončila na 7. mieste. "S výsledkom som spokojná, aj keď dnes som si to chvíľu predstavovala aj inak, ale užila som si to a myslím si, že všetko dopadlo tak, ako malo," povedala hráčka, ktorá absolvovala vôbec svoj prvý profesionálny turnaj.