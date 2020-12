Golfistu Normana hospitalizovali s príznakmi ochorenia COVID-19

Miami 26. decembra (TASR) - Austrálsky golfový šampión Greg Norman je v nemocnici so symptómami ochorenia COVID-19. Potvrdil to sám na sociálnej sieti, na ktorej tiež uverejnil fotku ako leží na nemocničnej posteli.



Šesťdesiatpäťročný Norman uviedol, že má príznaky choroby, hoci ho na koronavírus testovali negatívne. Pred hospitalizáciou bol v domácej karanténe vo svojom dome na Floride. Bývalý svetový hráč číslo jeden, víťaz British Open 1986 a 1993, potvrdil, že má miernu horúčku, kašeľ, nádchu a bolesti hlavy. "Toto hovorí za všetko. Moje Vianoce. Už to nechcem nikdy zažiť," okomentoval fotku z nemocnice. Informovala agentúra AP.



Normanov syn Greg tiež na sociálnej sieti potvrdil, že on aj jeho manželka mali pozitívne testy na koronavírus. Minulý týždeň hrali otec so synom spoločne na tradičnom PNC Championship v Orlande, obsadili na ňom deviate miesto.