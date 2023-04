Golfový turnaj Masters prerušili po páde troch stromov

Augusta 8. apríla (TASR) - Druhé kolo golfového major turnaja Masters v Auguste prerušili po tom, ako v blízkosti 17. jamky spadli vplyvom silného vetra tri vysoké stromy a zvalili sa tesne vedľa divákov. Podľa organizátorov sa nikto nezranil.



Po páde stromov sa rozutekalo približne 50 ľudí, na mieste zostali zničené stoličky. "Bolo to cítiť aj dolu na ihrisku, akoby ho zasiahlo malé tornádo. Chytilo to tie tri stromy. Videl som, ako ich rozhojdalo. Bolo šťastie, že to nikoho nezabilo. Mali sme veľké, skutočne veľké šťastie," povedal pre agentúru AP John Serhan, caddie Harrisona Crowea.



Po páde borovíc evakuovali všetkých hráčov a divákov z ihriska, ktoré začal šľahať dážď a silný nárazový vietor. Podľa usporiadateľov sa blížila silná búrka sprevádzaná bleskami. Druhé kolo nestihlo dokončiť ešte 39 hráčov. Priebežne viedol domáci Brooks Koepka.



"Bezpečnosť a zdravie všetkých prítomných bude vždy naša najvyššia priorita. V priebehu dňa budeme naďalej monitorovať počasie," citovala AP zo stanoviska organizátorov Masters.



Vysoké borovice sú charakteristický znak Augusta National Golf Clubu, jediného ihriska, ktoré doposiaľ každý rok hostilo mužský golfový turnaj major kategórie.