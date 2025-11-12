Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Goljana a Pejaziča preradili do B-tímu Košíc, štyria majú podmienku

Na archívnej snímke z 22. októbra 2021 vpravo Adam Goljan v drese Žiliny a hráč Serede Andrej Kadlec v zápase 12. kola Fortuna ligy vo futbale ŠKF Sereď - MŠK Žilina v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V stredu ráno hráčom predstavili dočasne poverených trénerov.

Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu FC Košice v stredu preradilo do B-mužstva hráčov Adama Goljana a Maria Pejaziča. Matej Madleňák, Vladimir Perišič, Marek Zsigmund a brankár Matúš Kira majú podmienku.

Ide tak o ďalšie zmeny v FC Košice v reakcii na priebežné posledné miesto v tabuľke so 7 bodmi a stratou 5 bodov na Ružomberok a Skalicu. Vedenie už v utorok ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Františkom Strakom. Na svojich pozíciách skončili aj jeho asistenti Ľubomír Kordanič, Matej Čobik Ferčik a Marián Kello. V klube skončil aj športový riaditeľ Marek Sapara. „Dvojicu Adam Goljan a Mario Pejazič sme s okamžitou platnosťou preradili do B-mužstva. Kvarteto Matúš Kira, Matej Madleňák, Vladimir Perišič a Marek Zsigmund má podmienku po najbližší domáci zápas proti Spartaku Trnava. Po ňom opäť zasadne vedenie klubu a na základe predvedených výkonov prehodnotí ich ďalšie pôsobenie v FC Košice,“ informoval na klubovom webe prezident FC Košice Dušan Trnka.

V stredu ráno hráčom predstavili dočasne poverených trénerov. „Vedenie A-mužstva prevzal tréner Peter Černák, ktorému budú asistovať Peter Šinglár a Jaroslav Kolbas. Boli sme ich v kabíne uviesť a zároveň sme niektorým hráčom oznámili rozhodnutie vedenia klubu o ich ďalšej budúcnosti,“ doplnil Trnka. Černák je v klube trénerom staršieho dorastu U19, Šinglár počas jesene asistoval pri B-tíme a Kolbas vedie mladší dorast U17.
