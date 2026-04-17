Goljer bude na MS 18 kapitán Slovákov, v Trenčíne si polepšil
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Vo veku 17 rokov patrí obranca Trenčína Adam Goljer k najskúsenejším hráčom v reprezentačnom tíme Slovenska do 18 rokov pred blížiacimi sa domácimi majstrovstvami sveta (22. apríla - 2. mája). V Dukle sa vypracoval na stabilného člena A-tímu, vo výbere trénera Martina Dendisa si vyslúžil pozíciu kapitána a viacerí mu predpovedajú, že bude na tohtoročnom drafte najvyššie zo Slovákov.
Z pohľadu odchovanca trenčianskeho hokeja to bola prelomová sezóna, premiérovo v kariére sa totiž mohol koncentrovať prioritne len na dianie v Tipsport lige. „Zo začiatku som mal trochu pomalší štart do sezóny. Tempo sa zvyšovalo, tréner mi potom dal aj väčšiu dôveru na ľade. Myslím si, že to došlo dosť ďaleko. V Trenčíne sme nemali úplne dobrú sezónu. Z pohľadu chalanov je tam výborná partia, sú tam starší hráči, všetci držia pokope. Sezóna nám ale nevyšla, mali sme štyri výmeny trénerov, to tiež hrá rolu. Z mojej strany to bol výborný ročník. Od začiatku to išlo pomalšie, minutáž nebola až taká vysoká. Počas sezóny to začalo stúpať a vtedy sa mi hrá najlepšie,“ prezradil pre TASR Goljer.
Do najvyššej kategórie v predchádzajúcich ročníkoch skôr občasne nakukol, v sezóne 2025/2026 si pripísal celkovo 50 štartov s bilanciou štyroch presných zásahov a deviatich asistencií. V porovnaní s inými sezónami nemusel „pendlovať“ medzi viacerými mládežníckymi družstvami. „Minulý rok som bol v projekte juniorky a hral som za A-tím. Teraz to bolo lepšie, v podstate som bol celý čas tu v Trenčíne. Som toho názoru, že je lepšie, keď ste celú sezónu s družstvom a potom je vám aj lepšie v tíme. V mládežníckej súťaži to nie je až také rýchle, nehrá sa tam až tak do tela a nie je tam úplne systém v hre. U mužov je to presne naopak, sú tam veľkí chlapi so skúsenosťami z množstva líg a určite sú silnejší. Je potrebné hrať tam s rozumom a systém sa tam dodržiava.“
Goljer si svojimi nadobudnutými skúsenosťami a hernou praxou vybojoval tiež miesto v reprezentačnom tíme Slovenska do 20 rokov, na prelome kalendárnych rokov sa predstavil na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie proti ostrieľanejším protihráčom. „Určite musím byť rýchlejší z pohľadu niektorých vecí, pretože to je hokej na úplne inej úrovni. Všetko je rýchlejšie a fyzickejšie. Bol tam menší ľad, preto je potrebné robiť rozhodnutia rýchlejšie. Cítim sa už však skúsenejší, keď máte po svojom boku takých hráčov ako Tomáš Starosta alebo Juraj Mikuš, respektíve reprezentačnom v tíme do 20 rokov - Tomáš Pobežal, Adam Beluško,“ zhodnotil túto sezónnu skúsenosť.
Na domácich majstrovstvách sveta do 18 hráčov by mal patriť k lídrom tímu, čoho dôkazom je pozícia kapitána v družstve kouča Dendisa. V posledných troch ročníkoch ušla Slovákom tesne medailová pozícia, tentoraz by to chceli pred domácim publikom zlomiť. „Veľmi sa teším, pretože to je pre mňa v podstate domáci turnaj. V Trenčíne žijem po celý čas, nikde inde som nehral,“ povedal Goljer.
Aktuálny ročník môže mať pre mladého obrancu ideálnu bodku, keďže vo viacerých rebríčkoch pred letným draftom v zámorskej NHL figuruje ako najvyššie postavený Slovák. Na turnaji v Trenčíne a Bratislave bude mladíkov sledovať viac ako 250 skautov z celého sveta. Je tak vysoká šanca, že si ho zo solídnej pozície vyberie niektorý z tímov najlepšej súťaže sveta. „Veľmi tieto rebríčky nesledujem, iba počúvam alebo vidím, keď niečo vyjde. Neberiem si to nejako veľmi do hlavy, aby mi to nebralo zlé myšlienky. Sústredím sa hlavne na hokej. Budem sa snažiť hrať v ofenzíve najlepší hokej, ktorý viem. Tiež robiť všetky veci tak, ako mám.“ Na záver načrtol, akým potenciálnym smerom by sa mohla uberať ďalšia sezóna: „Univerzita asi nie, uvidí sa podľa draftu, na ktorom sa rozhodne. Možno bude cesta do kanadskej OHL do Kingstonu, ktorý ma draftoval.“
