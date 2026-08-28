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Piatok 28. august 2026
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Goljer bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť v tíme Kingston Frontenacs

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Na snímke maskot a vpravo kapitán Slovenska Adam Goljer so striebornou trofejou po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Klub si Goljera vybral v roku 2025 v 2. kole draftu kanadských juniorských líg.

Autor TASR
Kingston 28. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Adam Goljer bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť v tíme Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si Goljera vybral v roku 2025 v 2. kole draftu kanadských juniorských líg.

Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu 2025/2026 vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige. Počas nej reprezentoval SR na MS hráčov do 18 a 20 rokov. V júnovom drafte NHL si ho vybral klub Los Angeles Kings zo 49. miesta. „Je to hráč, ktorému veríme od momentu, keď sme ho vlani získali v Import drafte. Hrá hokej správnym spôsobom a jeho pohyblivosť, inteligencia a schopnosť ovplyvniť hru na celom klzisku z neho robia veľmi cenného hráča. Zapadá do toho, čo v Kingstone budujeme,“ povedal generálny manažér Frontenacs Kory Cooper.
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