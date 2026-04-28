Utorok 28. apríl 2026
Goljera teší bilanciu tímu, Bernát varuje pred podcenením Dánska

.
Na snímke vpravo kapitán Slovenska Adam Goljer a hráč Lotyšska Herberts Laugalis počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v pondelok 27. apríla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slováci už pred stretnutím vedeli, že idú bojovať o triumf v skupine.

Autor TASR
Trenčín 28. apríla (TASR) - Dva presilovkové góly do siete Lotyšska (5:2) boli vydarenou reakciou slovenského hokejistu Adama Goljera na menej vydarený duel proti Fínsku. Sedemnásťročný obranca doviedol v pozícii kapitána na domácich MS do 18 rokov svoj tím do štvrťfinále z 1. miesta v A-skupine.

Slováci už pred stretnutím vedeli, že idú bojovať o triumf v skupine. „Vedeli sme, že keď vyhrá Kanada za tri body s Fínskom, tak máme šancu byť prví. Pomohli nám v tom, držali sme im palce na hoteli. Potom sme sa už iba sústredili na seba,“ uviedol útočník Lucian Bernát, ktorý si otvoril strelecký účet na turnaji v úvodnej presilovej hre piatich proti trom. „Bol tam trochu na nás tlak. Myslím si, že sme si to pripustili v prvej tretine. Potom sme začali hrať sebavedomý hokej,“ doplnil Bernát.

Na snímke hokejisti Slovenska Samuel Hybský (vľavo) a Jakub Floriš (uprostred) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Sebastián Brath (vpravo) počas zápasu základnej A- skupiny Lotyšsko - Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v pondelok 27. apríla 2026.
Foto: TASR - Lukáš Grinaj


Sebavedomie si nakopol aj obranca Goljer, ktorému stretnutie s Fínskom príliš nevyšlo. Teraz sa dvakrát strelecky presadil v presilovkách a prispel k tomu, že Slovensko ich má najlepšie na turnaji spomedzi všetkých 12 účastníkov. Slováci premenili na gól šesť z dvanástich presilových hier. „Snažil som sa strieľať na bránku, keďže v nej bol menší brankár. Mali sme dobrý skauting od trénera brankárov. Snažil som sa to len využiť,“ povedal Goljer, ktorý hrá pred domácim publikom, keďže je rodák z Trenčína a dres Dukly si obliekal aj počas sezóny. „Odohrali sme v skupine slušné zápasy. V prvom stretnutí proti Kanade sa ukázala sila tímu, a to nás nakoplo. Celý tím sa dobre naladil. Vyhrali sme tri zápasy, jeden sme prehrali po predĺžení, čo je slušná bilancia,“ doplnil Goljer.

Tréner slovenskej „osemnástky“ Martin Dendis avizoval, že vo štvrťfinále začína všetko od nuly. Slováci odohrali proti ich najbližšiemu súperovi Dánsku prípravný zápas v novembri minulého roka, v ktorom zdolali rovesníkov zo severu Európy 4:1. „Už vieme cca ako hrajú. Určite si ich ešte pozrieme, ale teraz je dôležité hlavne dobre zregenerovať. Ľad už nie je v dobrom stave tým, že sa tam veľa korčuľuje. Určite bude horší, preto sa musíme snažiť hrať jednoducho,“ vyhlásil Goljer. Pred uspokojením tímu po vydarenej skupinovej fáze varoval Bernát: „Určite ich nesmieme podceniť napriek 4. miestu v skupine a víťazstvu s nimi v prípravnom zápase. Treba sa sústrediť, pretože v play off je to o jednom zápase. Kto prehrá, končí.“
.

