Gólostroj Michaloviec sa zastavil, Zvolen si vybojoval piaty duel

Zvolen 24. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena odvrátili v pondelok večer vo štvrtom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy koniec sezóny. Na domácom ľade totiž zdolali Michalovce 3:2 a stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 1:3. Veľkú zásluhu má na tom tímový a disciplinovaný výkon mužstva podporený dobrou defenzívou, brankárom a využívaním presilových hier.



„Bol to ťažký zápas, v ktorom sme mali okrem prvých desiatich minút dobré nohy. Lepšie ako súper, čo sa ukázalo v spôsobe hry, ktorý sme dokázali aplikovať celý zápas. V závere prišiel tlak Michaloviec v hre šiestich proti piatim, ale dokázali sme ho zvládnuť. Teší ma, že sme dokázali korčuľovať, vyrovnať sa aj súbojmi Michalovciam a vtedy to funguje. Takisto špeciálne formácie boli kľúčom k úspechu. Síce nám nevyšlo prvé oslabenie, keď sme inkasovali smolný gól, ale presilovky nás podržali v hre a dostali nás do vedenia, ktoré sme si udržali. Na záver sme to v početnej nevýhode veľkou obetavosťou dokázali ubrániť,“ zhodnotil víťazný duel tréner Zvolena Norbert Javorčík a pred piatym duelom série v stredu v Michalovciach dodal: „Pre nás je každý zápas imperatívom víťazstva, takže nič iné nám nezostáva, len dať sily dokopy a ísť do Michaloviec s cieľom, že chceme sériu vrátiť naspäť v piatok do Zvolena.“



Víťazný gól v pondelňajšom štvrtom štvrťfinálovom dueli strelil zvolenský útočník Marek Hecl. Ani on neskrýval spokojnosť: „Ťažko sa mi hľadajú slová, ale sme radi, že sme to zvládli. Je to ubojovaný výsledok. Išli sme do zápasu, že chceme vyhrať, že nechceme ukončiť sezónu doma, čo sa aj podarilo a ideme ďalej. Rozhodla najmä naša bojovnosť a vyšli nám konečne presilovky. Už bolo na čase. Natrénovali sme si ich a padlo nám to z nich v tomto zápase.“ Hecl pozná recept ako v stredu v piatom dueli série v Michalovciach uspieť: „V prvom rade musíme byť disciplinovaní, nesmieme byť vylučovaní, lebo Michalovce majú výborné presilovky, čiže to je taký hlavný pilier. Isť od striedaniu k striedaniu a verím, že sa nám podarí ešte sériu vrátiť domov.“



Michalovčanom v pondelok pod Pustým hradom zvlhol pušný prach. V troch predchádzajúcich štvrťfinálových stretnutiach dokázali streliť Zvolenu dovedna 16 gólov, teraz zaznamenali iba dva. „Začiatok zápasu sme zvládli, hrali sme dobre, mali sme tam dostatok šancí, ale brankár Kupsky podržal Zvolen v prvej tretine. Na druhú akoby sme ani nenastúpili, strácali sme buly, boli sme slabší v niektorých činnostiach a momentum zápasu sa dostal na stranu Zvolena. Prišlo aj veľa hlúpych vylúčení, až štyri útočné fauly, čo pripisujem nedisciplinovanosti mojich zverencov. Zvolen v presilovkách duel rozhodol a zaslúžene vyhral. Rozhodlo i to, že po prvom góle sme nepridali druhý, či tretí a tam sa to tiež zlomilo. Takisto sme prehrávali buly a Zvolen sa chytil,“ zhodnotil prehru asistent trénera Michaloviec Marek Kolba, no vedu z tohto zakopnutia mužstva nerobil. Pred stredajším duelom na východe republiky povedal: „Oddýchneme, zregenerujeme, rozoberieme si túto prehru, najmä detaily, no stále to máme vo svojich rukách. Doma sme silní, čo sme dokázali v treťom zápase aj vo Zvolene, takže musíme pokračovať našou silnou ofenzívnou hrou a dúfam, že doma sériu rozhodneme.“