GÓLOSTROJ V ŠLÁGRI PREMIER LEAGUE: Chelsea remizovala so City 4:4

Premier League - 12. kolo:



FC Chelsea - Manchester City 4:4 (2:2)

Góly: 29. Silva, 37. Sterling, 67. Jackson, 90.+5 Palmer - 25. a 47. Haaland, 45.+1 Akanji, 86. Rodri



Aston Villa - FC Fulham 3:1 (2:0)

Góly: 27. Robinson (vlastný), 42. McGinn, 64. Watkins - 70. Jimenez

/M. Rodák (Fulham) bol na lavičke náhradníkov)



Brighton & Hove Albion - Sheffield United 1:1 (1:0)

Góly: 6. Adingra - 74. Webster (vlastný). ČK: 69. Dahoud.



FC Liverpool - FC Brentford 3:0 (1:0)

Góly: 39. a 62. Salah, 74. Jota



West Ham United - Nottingham Forest 3:2 (1:1)

Góly: 3. Paqueta, 65. Bowen, 88. Souček - 44. Awoniyi, 63. Elanga

Londýn 12. novembra (TASR) - V nedeľňajšom šlágri 12. kola anglickej futbalovej Premier League videli diváci na Stamford Brigde až osem gólov a remízu 4:4 medzi FC Chelsea a Manchestrom City. V 86. minúte sa zdalo, že hrdinom hostí bude stredopoliar Rodri, ktorý poslal Citizens do vedenia, v piatej minúte nadstaveného času však z pokutového kopu zariadil deľbu bodov Cole Palmer. Dva góly hostí dal Erling Haaland a s trinástimi je na čele tabuľky strelcov.City si udržalo post lídra, má náskok jedného bodu pred Liverpoolom, ktorý triumfoval nad Brentfordom 3:0. Dvoma gólmi sa o triumfzaslúžil egyptský útočník Mohamed Salah. Liverpool sa so ziskom 27 bodov v tabuľke posunul na 2. priečku, o skóre pred Arsenal. Liverpoolčania predviedli výborný prvý polčas. V 22. a 27. minúte sa presadil uruguajský útočník Darwin Nunez, no oba presné zásahy po vzhliadnutí VAR-u neplatili pre ofsajdové postavenie. Klub z Anfield Road však pokračoval v aktivite a bol odmenený v 39. minúte, keď poslal domácich do vedenia Salah. Ten istý hráč po hodine hry zvýšil na 2:0 a triumf Liverpoolu spečatil v 74. minúte Diogo Jota.Ofenzívny gólostroj v šlágri kola odštartoval v Londýne v 25. minúte premeneným pokutovým kopom Haaland. Už o štyri minúty však dokázal odpovedať hlavičkou Thiago Silva. Brazílsky obranca sa stal vo veku 39 rokov a 51 dní najstarším strelcom v Premier League od februára 2013, odkedy držal tento rekord krídelník Manchestru United Ryan Giggs.sa onedlho ujali vedenia, keď sa presadil bývalý hráč Citizens Raheem Sterling, no vyrovnaný stav ešte pred prestávkou zariadil Manuel Akanji.Už 90 sekúnd po zmene strán sa skóre zmenilo opäť, keď sa druhýkrát v stretnutí presadil Haaland. Nórsky zakončovateľ si najskôr na polovici výborne prikryl dlhú loptu, ktorú o pár sekúnd neskôr po Alvarezovej prihrávke dopravil dôrazným spôsobom do siete. Obhajca titulu však mierne poľavil, čo mohol využiť po hodine dravým prienikom Cole Palmer, no hostí podržal brankár Ederson. Ten ale zaváhal v 67. minúte, keď vyrazil strelu Conora Gallahera priamo pred dobiehajúceho Nicolasa Jacksona - hetrikového hrdinu z duelu proti Tottenhamu (4:1). V 86. minúte sa zdalo, že misky váh definitívne nakloní na stranu hostí Rodri, ktorého strela spoza šestnástky aj s prispením nešťastného teču Thiaga Silvu zapadla do brány domácich. V nadstavenom čase si na mokrom teréne nedal pozor v šestnástke brániaci Ruben Dias, ktorý sklzom poslal na trávnik striedajúceho Armanda Broju a hlavný arbiter Anthony Taylor nariadil penaltu pre. Loptu si na biely bod postavil 21-ročný Palmer, ktorý pred sezónou prišiel do Londýna práve zo City. Smer strely anglického mladíka síce Ederson uhádol, na razantný pokus však nemal nárok. Pre Palmera to bol štvrtý gól v prebiehajúcom ročníku, z toho všetky strelil z jedenástok. Chelsea neprehrala proti City prvýkrát od 29. mája 2021, keď Londýnčania zvíťazili vo finále Ligy majstrov (1:0).Na domácej pôde nezaváhala ani Aston Villa, ktorá zdolala Fulham 3:1. Základ úspechu položili domáci v prvom polčase, keď strelili dva góly. Za hostí nedostal priestor slovenský brankár Martin Rodák, ktorý kryl chrbát Berdovi Lenovi.Piate ligové víťazstvo v tomto ročníku zaznamenali hráči West Hamu. "" prehrávali v 63. minúte 1:2, ale už o necelých 120 sekúnd vyrovnal Jarrod Bowen. Víťazstvo pre Londýnčanov zabezpečil v 88. minúte český stredopoliar Tomáš Souček.Brighton predĺžil čakanie na plný bodový zisk na päť ligových duelov. Mužstvo Roberta Di Zerbiho síce viedlo nad Sheffieldom od 6. minúty zásluhou Simona Adingru, no v 69. minúte videl červenú kartu Mahmoud Dahoud a hostia využili početnú výhodu na ihrisku. V 73. minúte priniesol vyrovnanie vlastný gól Adama Webstera.