Na snímke anglický futbalista Cole Palmer, hrajúci za Chelsea. Foto: TASR/AP

Londýn 13. novembra (TASR) - Osem gólov, 32 striel na bránu, množstvo ďalších šancí a nakoniec deľba bodov - to všetko priniesol šláger 12. kola anglickej futbalovej Premier League, v ktorom domáca Chelsea remizovala s úradujúcim majstrom Manchestrom City 4:4. Podľa trénera hostí Pepa Guardiolu muselo byť pre každého veľkým zážitkom sledovať tento duel, ktorému nič nechýbalo.," vyjadril sa kouč "Citizens" po nedeľnom šlágri, ktorý po divokom priebehu nakoniec nemal víťaza. "," zložil Guardiola poklonu súperovi.Dva góly hostí strelil na Stamford Brigde nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý je s trinástimi presnými zásahmi na čele tabuľky strelcov. Krátko na to, ako v 25. minúte otvoril skóre, vyrovnal hlavičkou domáci Thiago Silva. Brazílsky obranca sa stal vo veku 39 rokov a 51 dní najstarším strelcom v Premier League od februára 2013, odkedy držal tento rekord krídelník Manchestru United Ryan Giggs. Gólové hody pokračovali, v 86. minúte sa zdalo, že hrdinom bude stredopoliar hostí Rodri, ktorý poslal City do vedenia 4:3. V piatej minúte nadstaveného času však z pokutového kopu zariadil deľbu bodov Cole Palmer. Na mokrom teréne si nedal pozor v šestnástke brániaci Ruben Dias, ktorý sklzom poslal na trávnik striedajúceho Armanda Broju a arbiter Anthony Taylor ukázal na biely bod. Loptu si naň postavil 21-ročný Palmer, ktorý pred sezónou prišiel do Londýna práve zo City. Smer strely anglického mladíka síce Ederson uhádol, na razantný pokus však nemal nárok. Pre Palmera to bol štvrtý gól v prebiehajúcom ročníku, z toho všetky strelil z jedenástok. Chelsea neprehrala proti City prvýkrát od 29. mája 2021, keď Londýnčania zvíťazili vo finále Ligy majstrov (1:0).," okomentoval svoj gól Palmer. "," povedal podľa AFP Palmer, ktorý je špecialista na pokutové kopy. Navyše veľmi dobre pozná brankára Edersona: "."Tréner "The Blues" Mauricio Pochettino mladému ofenzívnemu stredopoliarovi verí: "." Podobne ako Guardiola aj kouč Chelsea si osemgólový zápas užíval: "."Pochettino po zápase nepodal ruku Guardiolovi. Neskôr sa za to ospravedlnil, rovnako ako na svoje impulzívne správanie voči rozhodcom v závere stretnutia: "." Guardiola nerobil z nepodania rúk veľkú vedu: "."City si udržalo post lídra, má náskok jedného bodu pred Liverpoolom, ktorý triumfoval nad Brentfordom 3:0. Dvoma gólmi sa o triumf "The Reds" zaslúžil egyptský útočník Mohamed Salah. Chelsea patrí v tabuľke desiata priečka.