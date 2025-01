Gólové hody: Nové Zámky podľahli Nitre 3:6, rozhodla druhá tretina

Tipos extraliga – 38. kolo:



HC Nové Zámky – HK Nitra 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)



Góly: 10. Thomas (Rapuzzi), 43. Rapuzzi (Hawryluk, Thomas), 58. Thomas (Hawryluk) – 8. Vitaloš (Lacka, Čederle), 22. Cotton, 24. Okoličány (Vitaloš), 35. Čederle (Bubela, Green), 40. Jackson (Buček, Bajtek), 56. Csányi (Buček, Gill). Rozhodcovia: Stano, Crman – Orolin, Gegáň, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1038 divákov.



Nové Zámky: Gibson – Lalonde, Komuls, Čapoš, Maalahti, Ligas, Hudec, Chatrnúch – Hawryluk, Rapuzzi, Thomas – Urbánek, Slovák, Jendek – Ružek, Ondrušek, Žitný – Kodhaj



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, Green, Kalman, Vitaloš, Bača, Pánik – Hrnka, Gill, Buček – Bajtek, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Csányi, Chrenko, Nemec

Nové Zámky 14. januára (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v 38. kole Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 6:3. Hostia triumfovali štvrtýkrát za sebou a potvrdili 3. miesto v tabuľke. Nové Zámky prehrali tretí duel v sérii a piaty z uplynulých šiestich. S 28 bodmi figurujú stále na poslednej 12. priečke.Nitrania viedli po strele Martina Vitaloša, no už po 71 sekundách vyrovnal Christian Thomas. Hostia rozhodli o víťazstve v druhej časti, ktorú vyhrali 4:0. Postupne sa presadili Alex Cotton, Dávid Okoličány, Sebastián Čederle a Robert Jackson. V tretej síce za domácich znížili William Rapuzzi a Thomas, no na body to nestačilo.