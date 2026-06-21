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Gólové nádielky priniesli Holandsku a Japonsku jasné víťazstvá
Holandsko a Japonsko majú po jednoznačných víťazstvách na konte zhodne v tabuľke F-skupiny po štyri body a jednou nohou sú v 16-finále.
Autor TASR
New York 21. júna (TASR) - Oba zápasy 2. kola v F-skupine futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku mali v podstate totožný scenár. Holandsko a Japonsko viedli po prvom polčase nad svojimi súpermi dvojgólovým rozdielom a napokon si do tabuľky zapísali jasné víťazstvá. Päťgólovú kanonádu „oranjes“ (5:1) si odnieslo Švédsko, „modrí samuraji“ dokonca proti Tunisku neinkasovali (4:0).
Švédsko malo skvelý vstup do turnaja, keď triumfovalo nad Tuniskom 5:1, ale tentoraz si muselo rovnaký výsledok odžiť z opačnej strany. V počte striel na bránu sa dokázalo minimálne v prvom polčase rovnať Holandsku, ale dvakrát si neustrážilo Briana Brobbeyho. „Prvý gól mal všetko to, čo chcete. Vedeli sme, že Brian je v tomto smere dobrý. Všetko odštartovalo od Barta Verbrugena. Lepší gól sa ani nedal zrealizovať, začiatok bol u nášho brankára. Dosiahli sme skvelý výsledok, ale bolo mnoho momentov, kedy som si povedal, že môžeme byť ešte lepší. Toto bol v podstate takmer kompletný zápas,“ citoval portál goal.com reprezentačného trénera Holandska Ronalda Koemana.
Rovnaký scenár sa zopakoval hneď na začiatku druhej 45-minútovky, dvakrát si mohol vychutnať gólovú radosť Cody Gakpo. „Samozrejme, sme veľmi sklamaní z konečného výsledku. Bude to zaujímavé na analýzu. Myslím si, že sme v zápase robili niektoré veci dobre, ale rozhodne nemôžete inkasovať toľko gólov, ak chcete pomýšľať na výhru. Je potrebné sa poučiť z tohto stretnutia, ale čelili sme dobrému tímu. Zlý začiatok prvého a druhého polčasu nás stál lepší výsledok. Dvakrát sme po prestávke stratili loptu a zrazu sme boli už veľmi ďaleko od všetkého,“ zamyslel sa kouč Švédov Graham Potter.
Jubilejný tisíci zápas majstrovstiev sveta bol v nedeľných ranných hodinách v úplnej réžii Japonska. Tunisko, už s novým trénerom na lavičke Hervom Renardom, ktorý nahradil v priebehu MS odvolaného Sabriho Lamouchiho, totiž preukázalo streleckú nemohúcnosť. Bez jedinej strely do bránkového priestoru prehralo 0:4 a je jasné, že po záverečnom zápase v skupine sa rozlúči s účinkovaním na turnaji. „Nebol to taký výkon, aký sme očakávali. Konečné skóre tohto stretnutia je kruté, ale reflektuje rozdiely medzi tímami. Nikdy nie sú veci jednoduché, keď prehráte oba zápasy, ale až do samotného konca je potrebné zobrať zodpovednosť a zostať profesionálom. Chceme byť pripravení na súboj s Holandskom,“ vyhlásil Renard po prehre svojho tímu.
Japonci zabávali nielen seba, ale aj fanúšikov pekným a efektívnym futbalom. Štyrmi gólmi v jednom stretnutí si stanovili nielen vlastné gólové maximum na MS, ale aj z pohľadu ázijských tímov. Dvoma gólmi nasmeroval k úspechu svoj tímu Ajase Ueda. „Konečne som hodil za hlavu sklamanie z prvého zápasu. Cítim úľavu z toho, že som dokázal skórovať. Myslím si, že som to teraz dokázal patrične napraviť. Potrebovali sme získať tri body a ja som rád, že som k tomu mohol prispieť,“ vravel po stretnutí držiteľ ocenenia pre hráča zápasu.
Holandsko a Japonsko majú po jednoznačných víťazstvách na konte zhodne v tabuľke F-skupiny po štyri body a jednou nohou sú v 16-finále. Záverečné duely sú na programe v piatok 26. júna o 1.00 SELČ. Tunisko sa rozlúči s MS 2026 súbojom s Holandskom, v rovnakom čase sa odohrá stretnutie Švédska s Japonskom.
Švédsko malo skvelý vstup do turnaja, keď triumfovalo nad Tuniskom 5:1, ale tentoraz si muselo rovnaký výsledok odžiť z opačnej strany. V počte striel na bránu sa dokázalo minimálne v prvom polčase rovnať Holandsku, ale dvakrát si neustrážilo Briana Brobbeyho. „Prvý gól mal všetko to, čo chcete. Vedeli sme, že Brian je v tomto smere dobrý. Všetko odštartovalo od Barta Verbrugena. Lepší gól sa ani nedal zrealizovať, začiatok bol u nášho brankára. Dosiahli sme skvelý výsledok, ale bolo mnoho momentov, kedy som si povedal, že môžeme byť ešte lepší. Toto bol v podstate takmer kompletný zápas,“ citoval portál goal.com reprezentačného trénera Holandska Ronalda Koemana.
Rovnaký scenár sa zopakoval hneď na začiatku druhej 45-minútovky, dvakrát si mohol vychutnať gólovú radosť Cody Gakpo. „Samozrejme, sme veľmi sklamaní z konečného výsledku. Bude to zaujímavé na analýzu. Myslím si, že sme v zápase robili niektoré veci dobre, ale rozhodne nemôžete inkasovať toľko gólov, ak chcete pomýšľať na výhru. Je potrebné sa poučiť z tohto stretnutia, ale čelili sme dobrému tímu. Zlý začiatok prvého a druhého polčasu nás stál lepší výsledok. Dvakrát sme po prestávke stratili loptu a zrazu sme boli už veľmi ďaleko od všetkého,“ zamyslel sa kouč Švédov Graham Potter.
Jubilejný tisíci zápas majstrovstiev sveta bol v nedeľných ranných hodinách v úplnej réžii Japonska. Tunisko, už s novým trénerom na lavičke Hervom Renardom, ktorý nahradil v priebehu MS odvolaného Sabriho Lamouchiho, totiž preukázalo streleckú nemohúcnosť. Bez jedinej strely do bránkového priestoru prehralo 0:4 a je jasné, že po záverečnom zápase v skupine sa rozlúči s účinkovaním na turnaji. „Nebol to taký výkon, aký sme očakávali. Konečné skóre tohto stretnutia je kruté, ale reflektuje rozdiely medzi tímami. Nikdy nie sú veci jednoduché, keď prehráte oba zápasy, ale až do samotného konca je potrebné zobrať zodpovednosť a zostať profesionálom. Chceme byť pripravení na súboj s Holandskom,“ vyhlásil Renard po prehre svojho tímu.
Japonci zabávali nielen seba, ale aj fanúšikov pekným a efektívnym futbalom. Štyrmi gólmi v jednom stretnutí si stanovili nielen vlastné gólové maximum na MS, ale aj z pohľadu ázijských tímov. Dvoma gólmi nasmeroval k úspechu svoj tímu Ajase Ueda. „Konečne som hodil za hlavu sklamanie z prvého zápasu. Cítim úľavu z toho, že som dokázal skórovať. Myslím si, že som to teraz dokázal patrične napraviť. Potrebovali sme získať tri body a ja som rád, že som k tomu mohol prispieť,“ vravel po stretnutí držiteľ ocenenia pre hráča zápasu.
Holandsko a Japonsko majú po jednoznačných víťazstvách na konte zhodne v tabuľke F-skupiny po štyri body a jednou nohou sú v 16-finále. Záverečné duely sú na programe v piatok 26. júna o 1.00 SELČ. Tunisko sa rozlúči s MS 2026 súbojom s Holandskom, v rovnakom čase sa odohrá stretnutie Švédska s Japonskom.