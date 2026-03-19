Gólový koncert Barcy, Lewandowski: „Sedem gólov, môžeme byť šťastní“
Barcelona 19. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona v stredajšej odvete osemfinále Ligy majstrov vyprevadili anglického súpera Newcastle United zo štadióna Camp Nou s debaklom 7:2. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa blysol Raphinha, ktorý vyzdvihol dôležitosť výsledku prvého zápasu aj výkon v druhom polčase.
„Straky“ na domácej pôde uhrali remízu 1:1 a v prvom polčase odvety ešte slušne vzdorovali, keď na góly Raphinhu a Marca Bernala odpovedal v oboch prípadoch Anthony Elanga. V nadstavenom čase prvého polčasu však premenil jedenástku Lamine Yamal a po zmene strán sa o zábavu starali už len domáci. Do streleckej listiny sa zapísal Fermin Lopez, dvakrát skóroval Robert Lewandowski a svoj druhý presný zásah pridal aj Raphinha.
„Bol to komplikovaný zápas proti tímu, o ktorom sme vedeli, že bude silný po fyzickej stránke. Sú veľmi silní, viem to aj na základe môjho predošlého pôsobenia v Premier League. Najmä na štadióne St James' Park, takže bolo fajn, že sme tam dokázali aspoň remizovať. Minulý týždeň som zdôraznil, že odohrať proti nám 90 minút pred našimi fanúšikmi pre nich bude náročné. Myslím si, že v druhom polčase sme boli oveľa lepší,“ povedal podľa webu LM Raphinha, ktorý okrem dvoch gólov pridal aj dve asistencie a ešte prenechal pokutový kop Yamalovi. „Pozrite, brankári sú v dnešnej dobe naozaj dobre pripravení. Nezáleží na tom, kto penaltu kopne. Ale v priebehu zápasu vám niečo napadne, je to aj o sebavedomí v daný večer a Lamine mi povedal, že je odhodlaný pokutový kop zahrať. Keď vidíte jeho sebavedomie, tak mu veríte. A dopadlo to dobre,“ dodal 29-ročný Brazílčan.
„Blaugranas“ ťahajú 7-zápasovú šnúru bez prehry naprieč všetkými súťažami, pričom v šiestich z týchto duelov zvíťazili. Päťnásobný víťaz LM sníva o tom, že po jedenástich rokoch znovu získa „ušatú trofej“. Ukázal ofenzívnu silu, ktorá by mohla cieľ premeniť na realitu. „Prvý polčas bol veľmi náročný. Vedeli sme, že budú vysoko napádať, ale boli veľmi dobrí v osobných súbojoch. Po našom prvom góle sa hra neustále menila. Bol som veľmi spokojný, keď sme strelili tretí gól. Riešením bolo hrať progresívne, ale často sme strácali loptu a keďže Newcastle je veľmi rýchly, nebolo ľahké brániť. V polčase som hráčov žiadal o väčšiu presnosť, aby zatlačili Newcastle hlbšie, a fungovalo to dobre. Chceme sa zlepšiť a zlepšíme sa, ale posledná línia našej obrany odvádza naozaj skvelú prácu. Pressing na loptu bol veľmi dobrý a Newcastlu sme nedovolili ľahko rozohrávať,“ zhodnotil tréner Barcelony Hansi Flick.
Wojciech Szczesny v 82. minúte vystriedal v bráne zraneného Joana Garciu a stal sa druhým poľským futbalistom s 80 vystúpeniami v LM. Lewandowski nastúpil v milionárskej súťaži 142-krát. „Som veľmi šťastný a hrdý, na seba aj na tím. Urobili sme nejaké chyby v obrane, pre Newcastle bolo trochu jednoduché skórovať, ale keďže sme dali sedem gólov, môžeme byť šťastní,“ povedal 37-ročný poľský kanonier. „Je veľmi skúsený hráč a v takýchto zápasoch je neuveriteľný. Som rád, že strelil dva góly,“ povedal o Lewandowskom tréner Flick, ktorý sa vyjadril aj k blížiacemu sa španielskemu súboju vo štvrťfinále proti Atleticu: „Vyzerá to tak, že aj ďalšie kolo bude veľmi náročné. Pôjdeme krok po kroku, presne ako minulú sezónu.“
Newcastle aj v odvete spočiatku živil nádej na historický postup, no sen o štvrťfinále sa rýchlo rozplynul. „V druhom polčase náš výkon výrazne klesol. Dva inkasované góly zo štandardiek sú neodpustiteľné, pretože vieme, aký silný je súper v ostatných fázach hry. Keď bol zápas prakticky rozhodnutý, nereagovali sme dobre, a preto bol druhý polčas veľmi náročný,“ povedal podľa agentúry AFP tréner Newcastlu Eddie Howe.
