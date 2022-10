Gólový návrat Slafkovského: Už sa cítim stopercentne zdravý

New York 30. októbra (TASR) - Nestáva sa často, že tréner v hokejovej NHL pristúpi po víťaznom zápase k zmenám v zostave. Kormidelník Montrealu Martin St. Louis spravil po triumfe nad Buffalom hneď tri a rošády mu vyšli, pretože Canadiens vyhrali na ľade St. Louis Blues 7:4. Jedným z navrátilcov na ľad bol aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Osemnásťročný nováčik sa po trojzápasovej pauze spôsobenej zranením v hornej časti tela vrátil veľkolepo a strelil svoj druhý gól v profilige.



Slafkovský dostal premiérovo od St. Louisa šancu v druhej presilovkovej formácii a okamžite ju využil. V 34. minúte si vymenil puk s obrancom Chrisom Widemanom a tvrdou strelou bez prípravy vyrovnal na 3:3. Brankár Jordan Binnington bol na bombu tohtoročnej draftovej jednotky z vrcholu pravého kruhu prikrátky, jeho strelu navyše ešte jemne tečoval obranca Blues Nick Leddy. Slafkovský potrestal vylúčenie Ivana Barbašova a naštartoval obrat Canadiens. Montreal otočil z 1:3 na 6:3 a už si nenechal vziať piate víťazstvo v deviatom zápase sezóny.



“Už sa cítim stopercentne zdravý," povedal Slafkovský, ktorý bol na ľade 10 minút a 23 sekúnd. "Je veľmi ťažké, keď nemôžete hrať a zápasy len sledujete z tribúny, ale zároveň vám ten pohľad môže aj pomôcť. Potom to môžete premietnuť do svojej hry." Slafkovský skóroval v druhom zápase za sebou, v ktorom hral, pretože svoj prvý gól v NHL zaznamenal v zápase proti Arizone a potom tri duely vynechal. V prvých šiestich zápasoch v NHL dal dva góly. Podľa Stats Centre skórovali v drese Canadiens v 18-tich rokoch v prvých šiestich zápasoch viac len Mark Hunter (1981) a Mario Tremblay (1974), obaja trikrát. Jeden gól v prvých šiestich dueloch za Canadiens strelili vtedy osemnásťroční Claude Lemieux (1983), Petr Svoboda (1984) a Alex Galchenyuk (2013).



Slafkovský nastúpil v štvrtom útoku s Jakeom Evansom a Michaelom Pezzettom. "V každom prípade som bol šťastný, že zase môžem naskočiť. Aj z toho, že som si zahral aj presilovku. Vždy chcem strieľať. A mal som šťastie, že to prešlo do bránky," pochvaľoval si Slafkovský, ktorý zaznamenal jednu strelu. "Mojím cieľom ostáva, aby som bol stále lepší a zlepšoval sa každý deň," dodal. Canadiens tak úspešne odštartovali trojzápasový trip, v noci na stredu sa predstavia na ľade Minnesoty Wild.



Prvý bod v sezóne zaznamenal Erik Černák a prispel k víťazstvu Tampy Bay v San Jose 4:3. Obranca “bleskov” vybojoval v závere druhej tretiny puk v strednom pásme a na konci akcie bol Alex Killorn, ktorý 79 sekúnd pred druhým klaksónom poslal Tampu do vedenia 3:2. Dôrazný slovenský obranca zaznamenal vo svojom 234. zápase v základnej časti 60. bod (16+44). S “ice-tiemom” 22:14 bol druhý najvyťaženejší hráč tímu, zaznamenal aj plusový bod, jednu strelu a tri hity. Víťazný gól Bolts strelil v poslednej minúte Nikita Kučerov, hokejisti Tampy vyhrali dva z troch zápasov na kalifornskom tripe. Na juhozápade USA mohol svoju kariéru v NHL začať aj Černák, pretože si ho v roku 2015 vybrali v 2. kole zo 43. miesta Los Angeles Kings, ale “králi” ho v roku 2017 aj s krajanom, brankárom Petrom Budajom vymenili do Tampy Bay za brankára Bena Bishopa.



Výborný výkon podal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý pomohol Washingtonu k víťazstvu 3:0 na horúcom ľade Nashvillu. Víťazstvo Capitals je o to cennejšie, že už v prvej tretine sa zranili kľúčoví hráči - obranca John Carlson a útočník T.J. Oshie. Fehérváry odohral 22 minút a jednu sekundu a bol tretí najvyťažovanejší obranca tímu. Capitals ubránili päť oslabení, v početnej nevýhode bol slovenský obranca na ľade 4 minúty a 19 sekúnd. Fehérváry mal aj plusový bod, na domácu bránku vyslal dve strely a pripísal si štyri hity. V počte hitov (36) sa s obrancom Vancouverom Lukeom Schennom delí o štvrté miesto v NHL. Viac zaznamenali len Evander Kane (Edmonton, 39), Cal Clutterbuck (NY Islanders, 38) a Tanner Jeannot (Nashville, 37).