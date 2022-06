Gombos a Martin ťahákmi Kooperativa Bratislava Open, Molčan nepríde

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenskí daviscupoví reprezentanti Norbert Gombos, Andrej Martin, Filip Horanský a Jozef Kovalík budú ťahákmi tenisového turnaja challengerovej série ATP Kooperativa Bratislava Open (6.–12. júna). Do hlavnej súťaže 19. ročníka antukového podujatia sa vďaka voľným kartám dostanú aj Peter Benjamin Privara, Miloš Karol a Lukáš Klein.



Nasadenou jednotkou by mal byť Švajčiar Henri Laaksonen - 95. hráč svetového rebríčka ATP. "Štartové pole je zárukou toho, že diváci uvidia pekné zápasy. Okrem členov slovenského daviscupového tímu privítame v Bratislave aj finalistu z roku 2019 Maďara Attilu Balázsa, Čechov Zdeňka Kolářa, Víta Kopřivu, Jonáša Forejtka či Argentínčana Facunda Bagnisa. Voľné karty do kvalifikácie máme pripravené pre Lukáša Pokorného, Lukáša Paloviča a Petra Naďa," informoval na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř, prezident Slovenského tenisového zväzu.



Organizátori mali pripravenú voľnú kartu aj pre najlepšieho slovenského singlistu Alexa Molčana, ktorý sa však v čase konania turnaja bude už pripravovať na trávnatú časť sezóny. "Alex bude trénovať na trávnatom dvorci v Sládkovičove. Na budúci štvrtok zamieri na turnaj ATP v nemeckom Halle. Potom ho čaká podujatie na Mallorke a Wimbledon. Príprava na tráve si vyžaduje viac času, preto sme sa rozhodli, že na challengeri v Bratislave štartovať nebude," uviedol Molčanov tréner Marián Vajda, manažér turnaja Kooperativa Bratislava Open.



Podľa technického riaditeľa Branislava Stankoviča nebolo ľahké nájsť vhodný termín: "Je super, že challenger sa uskutoční hneď po Roland Garros. V minulosti na ňom štartovali mnohí hráči, ktorí sa neskôr prepracovali medzi svetovú špičku, či už Cameron Norrie alebo Richard Gasquet. Vlaňajší víťaz Holanďan Tallon Griekspoor sa v Bratislave chytil a dnes je už v elitnej svetovej šesťdesiatke."



Hlavná súťaž sa začne v pondelok 6. júna. Finále je na programe v nedeľu 12. júna o 11.00 h aj v priamom prenose RTVS. Víťaz challengeru si z Bratislavy odnesie 90 bodov do svetového rebríčka ATP a prémiu 9200 eur. V sobotu 11. júna je na programe dražba rakety ukrajinského tenistu Sergija Stachovského, jej výťažok poputuje na charitu.