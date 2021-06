Gombos nastúpi v 1. kole dvojhry Wimbledonu proti Sandgrenovi

Londýn 25. júna (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Američanovi Tennysovi Sandgrenovi. V prípade postupu do 2. kola ho čaká víťaz duelu medzi štvrtým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom a držiteľom trofeje z challengru Bratislava Open Holanďanom Tallonom Griekspoorom. Rozhodol o tom piatkový žreb.



Gombos bude na tráve All England Clubu jediným slovenským zástupcom v singli. Alex Molčan neuspel vo finále kvalifikácie, Andrej Martin, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Kristína Kučová vypadli v 2. kole. Martin Kližan, Lukáš Lacko, Filip Horanský, Jozef Kovalík a Viktória Kužmová stroskotali hneď na úvodnej prekážke.



Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič odštartuje cestu za obhajobou titulu duelom proti domácemu Britovi Jackovi Draperovi. "Nole" má šancu vybojovať 20. grandslamový titul a vyrovnať rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala. S Federerom, ktorého na úvod čaká Francúz Adrian Mannarino, sa rovnako ako pred dvoma rokmi môže stretnúť až vo finále. Nadal sa na prestížnom turnaji nepredstaví a vynechá aj OH 2020 v Tokiu. Djokovič stále živí nádej na zisk kalendárneho Grand Slamu, keďže v roku 2021 triumfoval na Australian Open i na Roland Garros.



V pavúku ženskej dvojhry bude chýbať obhajkyňa titulu Rumunka Simona Halepová, ktorá sa odhlásila z turnaja pre zranenie lýtkového svalu. V roku 2019 zdolala vo finále Američanku Serenu Williamsovú, vlani sa turnaj neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu. Rumunku trápili zdravotné problémy už počas antukovej sezóny. Z turnaja WTA v Ríme odstúpila pred zápasom 2. kola a neštartovala ani na Roland Garros v Paríži.



"Som veľmi smutná, že nebudem môcť štartovať vo Wimbledone. Ešte som sa úplne nezotavila zo zranenia lýtka a nechcem riskovať zhoršenie zdravotného stavu," uviedla Halepová vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP. Nasadenou jednotkou v ženskej dvojhre bude Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá si v prvom kole zmeria sily so Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou. Američanka Serena Williamsová bude mať ďalšiu možnosť získať 24. grandslamový singlový titul a vyrovnať rekordný zápis Austrálčanky Margaret Courtovej. V úvodnom kole ju čaká Bieloruska Aleksandra Sasnovičová.