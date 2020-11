Gombos nebude štartovať na challengeri Peugeot Slovak Open

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nebude štartovať na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open (9.-15. novembra). Svoje rozhodnutie odôvodnil fyzickou únavou po turnaji ATP Masters 1000 v Paríži, na ktorom postúpil z kvalifikácie až do osemfinále.



"Dnes som telefonoval s riaditeľom turnaja Peugeot Slovak Open pánom Igorom Moškom a rozhodol som sa z turnaja odhlásiť. Po prílete z Paríža som sa cítil fyzicky dosť unavený a nechcel som zbytočne riskovať zranenie. Tak sme sa s celým tímom dohodli, že bratislavský turnaj vynechám. Keby som si ním chcel pomôcť na postavení v rebríčku, musel by som uhrať minimálne finále, prípadne vyhrať celý turnaj. Nie je to jednoduché, keď človek nie je stopercentne fit," uviedol hráč NTC pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



Gombos sa v pondelok vráti do elitnej svetovej stovky a na poste slovenskej jednotky vystrieda Andreja Martina. Z francúzskej metropoly si odniesol 115 bodov do rebríčka ATP Entry. V onlajn vydaní figuruje zverenec trénera Tibora Tótha na 88. mieste. Výrazne sa tak priblížil k svojmu kariérnemu maximu, ktorým je 80. priečka z októbra 2017.