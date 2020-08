Gombos nepostúpil do 2. kola na turnaji ATP v New Yorku

New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nepostúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Western & Southern Open v New Yorku. V nedeľňajšom zápase podľahol maďarskému súperovi Mártonovi Fucsovicsovi v dvoch setoch 3:6 a 4:6.



Gombos sa prebojoval do hlavnej súťaže z kvalifikácie ako jediný Slovák. Spoločné podujatie ATP a WTA sa malo pôvodne konať v americkom Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli do New Yorku.







dvojhra - 1. kolo:



Márton Fucsovics (Maď.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 6:4, Tennys Sandgren (USA) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 7:6 (7), Karen Chačanov (Rus.-11) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:4, Diego Schwartzman (Arg.-9) - Casper Ruud (Nór.) 7:6 (2), 6:3, Marcos Giron (USA) - Mackenzie McDonald (USA) 7:6 (2), 7:5







Estónska tenistka Anett Kontaveitová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. Dvanásta nasadená hráčka zdolala v úvodnom kole Rusku Darju Kasatkinovú 6:3 a 6:1.







dvojhra - 1. kolo:



Anett Kontaveitová (Est.-12) - Darja Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:1, Elise Mertensová (Belg.-14) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:2, Catherine Bellisová (USA) - Oceane Dodinová (Fr.) 6:2, 3:6, 7:6 (1), Vera Zvonariovová (Rus.) - Magda Linetteová (Poľ.) 1:6, 6:3, 6:1, Arantxa Rusová (Hol.) - Alison van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:3, Laura Siegemundová (Nem.) - Markéta Vondroušová (ČR-10) 6:3, 6:7 (3), 6:4, Jessica Pegulová (USA) - Jennifer Bradyová (USA) 7:6 (5), 6:4, Kirsten Flipkensová (Belg.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:3, 6:3, Christina McHaleová (USA) - Iga Swiateková (Poľ.) 6:2, 6:4