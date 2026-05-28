Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Šport

Gombos po prehre v 2. kole Košice Open: Nepodal som najlepší výkon

.
Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostal Andrej Martin, ktorý nastúpi v piatkovom štvrťfinále proti Bartoňovmu krajanovi Martinovi Krumichovi.

Autor TASR
Košice 28. mája (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 2. kole dvojhry na antukovom challengeri Košice Open. Nasadenej osmičke Čechovi Hynkovi Bartoňovi podľahol hladko 3:6, 2:6. Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostal Andrej Martin, ktorý nastúpi v piatkovom štvrťfinále proti Bartoňovmu krajanovi Martinovi Krumichovi.

„Dnes som nepodal najlepší výkon. Ušiel mi začiatok prvého setu, prehrával som 0:4. Súper hral veľmi dobre, bezchybne, variabilne. Všetko mu popadalo do kurtu, veľmi dobre podával. V druhom sete škoda rýchleho brejku. Ja som sa potešil, že v Košiciach je po rokoch opäť challengerový turnaj. V minulosti som ešte na Aničke hral finále a mám na to pekné spomienky," uviedol Gombos vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov