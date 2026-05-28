Gombos po prehre v 2. kole Košice Open: Nepodal som najlepší výkon
Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostal Andrej Martin, ktorý nastúpi v piatkovom štvrťfinále proti Bartoňovmu krajanovi Martinovi Krumichovi.
Autor TASR
Košice 28. mája (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 2. kole dvojhry na antukovom challengeri Košice Open. Nasadenej osmičke Čechovi Hynkovi Bartoňovi podľahol hladko 3:6, 2:6. Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostal Andrej Martin, ktorý nastúpi v piatkovom štvrťfinále proti Bartoňovmu krajanovi Martinovi Krumichovi.
„Dnes som nepodal najlepší výkon. Ušiel mi začiatok prvého setu, prehrával som 0:4. Súper hral veľmi dobre, bezchybne, variabilne. Všetko mu popadalo do kurtu, veľmi dobre podával. V druhom sete škoda rýchleho brejku. Ja som sa potešil, že v Košiciach je po rokoch opäť challengerový turnaj. V minulosti som ešte na Aničke hral finále a mám na to pekné spomienky," uviedol Gombos vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
