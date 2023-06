Gombos postúpil do 2. kola challengeru Bratislava Open

dvojhra - 1. kolo:



Norbert GOMBOS (SR-6) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:3, 3:6, 6:4

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. V úvodnom kole zdolal v pozícii turnajovej šestky Čecha Dalibora Svrčinu 6:3, 3:6, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti švajčiarskemu kvalifikantovi Jeromemu Kymovi.O osude prvého setu rozhodol šiesty gem, v ktorom Gombos čistou hrou prelomil podanie víťaza minulotýždňového challengeru v Prostějove. Druhé dejstvo získal vďaka brejku za stavu 3:2 vo svoj prospech Svrčina, no v koncovke tretieho slávil úspech Gombos. Slovenský daviscupový reprezentant v roku 2019 vyhral celý turnaj. Vlani prehral v semifinále s neskorším šampiónom Rusom Alexandrom Ševčenkom.," uviedol Gombos vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.