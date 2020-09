Gombos postúpil do 2. kola dvojhry po triumfe nad Albotoom

muži -dvojhra - 1. kolo:



Norbert GOMBOS (SR) Radu Albot (Mold.) 6:4, 6:1, 6:4

Marin Čilič (Chor.-31) - Denis Kudla (USA) 6:7 (3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3

New York 2. septembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prvýkrát v kariére prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji. V úvodnom kole US Open zdolal Moldavca Radua Albota 6:4, 6:1, 6:4. Jeho ďalším súperom v New Yorku bude šampión z roku 2014 Chorvát Marin Čilič, ktorý proti Američanovi Denisovi Kudlovi otočil z 0:2 na sety a triumfoval 6:7 (3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3.Gombosovi vyšiel úvod stretnutia s Albotom a po rýchlom brejku sa ujal vedenia 3:0. Moldavec síce v ďalších minútach vyrovnal na 3:3, no koncovka prvého setu patrila Gombosovi, ktorý za stavu 5:4 súpera po druhý raz v zápase brejkol. Slovenský daviscupový reprezentant kvalitne servoval, pri dlhších výmenách dokázal Albota zatlačiť do defenzívy a zakončiť víťazným úderom.V druhom dejstve Gombos úplne ovládol dianie na dvorci a Albotovi odskočil na 5:0. O osude tretieho setu rozhodol Gombosov brejk v "maratónskom" piatom geme za stavu 2:2. Zverenec trénera Tibora Tótha vo Flushing Meadows nadviazal na triumf nad Albotom z challengeru vo francúzskom Orleans z roku 2016 a upravil vzájomnú bilanciu na 2:1.