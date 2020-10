Gombos postúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP vo Viedni

Viedeň 24. októbra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP 500 vo Viedni. V prvom kole zvíťazil nad druhým nasadeným Nikolozom Basilašvilim z Gruzínska 7:6 (2), 6:2.



V dueli o postup do hlavnej súťaže zabojuje zverenec trénera Tibora Tótha proti Ukrajincovi Vitalijovi Sačkovi, ktorý sa do kvalifikácie dostal ako náhradník a aktuálne mu patrí 529. priečka v rebríčku ATP.