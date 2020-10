Gombos postúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Paríži

Dvojhra - kvalifikácia - semifinále:



Norbert GOMBOS (SR) - Pablom Cuevasom (Urug.-4.) 6:4, 6:4



Paríž 31. októbra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do finále kvalifikácie na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V sobotňajšom semifinále si poradil so štvrtým nasadeným Pablom Cuevasom z Uruguaja dvakrát 6:4.V boji o účasť v hlavnej súťaži sa stretne s desiatym nasadeným Radum Albotom z Moldavska, ktorého zdolal v úvodnom kole tohtoročného US Open.