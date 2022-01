Gombos prvýkrát postúpil do 2. kola Australian Open, čaká ho Čilič

muži - dvojhra - 1. kolo:



Norbert GOMBOS (SR) - Timofej Skatov (Kaz.) 6:3, 6:2, 1:6, 6:4



Melbourne 18. januára (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prvýkrát v kariére prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole v dueli dvoch kvalifikantov zdolal Kazacha Timofeja Skatova 6:3, 6:2, 1:6, 6:4. Jeho ďalším súperom bude finalista z roku 2018 Chorvát Marin Čilič nasadený ako číslo 27.Gombos v úvodných dvoch setoch zápasu so Skatovom ťažil z kvalitného podania a v dôležitých momentoch dokázal využiť brejkbaly. V treťom dejstve sa kazašský hráč zmobilizoval a získal ho jasne vo svoj prospech. Vo štvrtom sete viedol 4:2, no Gombos v ďalších minútach uhral štyri gemy za sebou a na štvrtý pokus prešiel v Melbourne cez prvú prekážku. V 2. kole ho čaká Čilič, s ktorým v roku 2020 odohral vyrovnaný zápas na US Open, napokon však prehral v štyroch setoch. Chorvát v utorok v Melbourne zvíťazil nad Ekvádorčanom Emiliom Gomezom hladko 6:3, 6:1, 6:2.