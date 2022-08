Gombos prehral v 1. kole dvojhry na US Open s Ramosom-Vinolasom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Albert Ramos-Vinolas (Šp.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 6:4, 7:5





New York 31. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii kvalifikanta prehral so Španielom Albertom Ramosom-Vinolasom 3:6. 4:6, 5:7. Slovensko tak v mužskom singli už v New Yorku nemá zastúpenie, Alex Molčan stroskotal tiež na úvodnej prekážke, keď nestačil na Brazílčana Thiaga Monteira.Gombosovi nevyšiel úvod zápasu s Ramosom-Vinolasom, keď za stavu 1:2 čistou hrou stratil podanie a Španiel si po potvrdení brejku vybudoval v prvom sete rozhodujúci náskok 4:1. V druhom dejstve za stavu 1:0 viedol zverenec trénera Tibora Tótha pri podaní súpera 40:15, no Ramos-Vinolas si podržal servis, za stavu 3:3 po dvojchybe Gombosa slovenského reprezentanta brejkol a aj druhý set sa stal jeho korisťou. O osude tretieho setu rozhodol Španielov brejk za stavu 5:5.