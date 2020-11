Gombos prehral v osemfinále turnaja ATP v Paríži s Carrenom-Bustom

dvojhra - osemfinále:



Pablo Carreno-Busta (Šp.-9) - Norbert GOMBOS (SR) 7:5, 6:2

Paríž 3. novembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V pozícii kvalifikanta podľahol deviatemu nasadenému Španielovi Pablovi Careenovi-Bustovi 5:7, 2:6. Napriek prehre sa v pondelok 9. novembra vráti do elitnej svetovej stovky a na poste slovenskej jednotky vystrieda Andreja Martina.Gombos si z francúzskej metropoly odnáša prémiu 56.000 eur pred zdanením a 115 bodov do rebríčka ATP Entry. V onlajn vydaní figuruje zverenec trénera Tibora Tótha na 88. mieste. Výrazne sa tak priblížil k svojmu kariérnemu maximu, ktorým je 80. priečka z októbra 2017. Gombos zdolal v Paríži štyroch hráčov z Top 100. Najcennejší skalp získal v 2. kole, v ktorom vyradil svetovú štrnástku Belgičana Davida Goffina. Na budúci týždeň sa predstaví na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open v NTC.V prvom sete štvrtkového osemfinálového duelu mali Gombos i Carreno-Busta veľké problémy s udržaním vlastného podania. Slovenský daviscupový reprezentant stratil servis až štyrikrát. Španielovi sa podaril rozhodujúci brejk za stavu 5:5. V dvanástom geme síce viedol Gombos pri podaní súpera 30:0, no Carreno-Busta následne získal štyri fiftíny za sebou. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii španielskeho tenistu. Semifinalista US Open si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:0 a v ôsmom geme premenil v poradí druhý mečbal.