Gombos vo Viedni do hlavnej súťaže: Dám do toho všetko

Viedeň 25. októbra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 vo Viedni. Vo finále kvalifikácie zvíťazil v nedeľu nad Ukrajincom Vitalijom Sačkom po boji v troch setoch 5:7, 6:4 a 6:4.



"Dnešný zápas bol ako na hojdačke, súper hral veľmi dobre, všetko mu padalo k čiaram a vo výmenách hral bezchybne. Bol to veľký boj, hrali sme dlhé výmeny. Moja hra mu celkom sedela, nedalo sa nič iné robiť, iba to vydrieť. Som rád, že som to zvládol a vybojoval si postup do hlavnej časti ďalšieho veľkého turnaja," citoval 30-ročného Gombosa web Slovenského tenisového zväzu.



V úvodnom kole hlavného pavúka ho čaká piaty nasadený Andrej Rubľov z Ruska. "Súper je samozrejme favorit, hráč Top 10 svetového rebríčka. Do zápasu dám všetko a chcem vyhrať. Som šťastný, že mám opäť šancu hrať s hráčom svetovej špičky, určite to bude veľká skúsenosť."