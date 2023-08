Gombos vypadol v 1. kole kvalifikácie US Open

dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Stefano Travaglia (Tal.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:7 (1), 7:5, 7:6 (6)





New York 24. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole prehral s Talianom Stefanom Travagliom po takmer trojhodinovom boji 7:6 (1), 5:7 a 6:7 (6).