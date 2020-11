Gombos vyradil Goffina, postúpil už do osemfinále turnaja ATP v Paríži

dvojhra - 2. kolo:



Norbert GOMBOS (SR) - David Goffin (Belg.-8) 6:4, 7:6 (6)



Paríž 3. novembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval už do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V pozícii kvalifikanta v druhom kole prekvapujúco vyradil osmeho nasadeného Belgičana Davida Goffina 6:4, 7:6 (6). V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazovi duelu medzi deviatym nasadeným Španielom Pablom Carrenom-Bustom a Nemcom Janom-Lennardom Struffom.Slovenský daviscupový reprezentant má vo francúzskej metropole už istú prémiu 56.000 eur pred zdanením a 115 bodov do rebríčka ATP Entry. Po skončení turnaja sa s určitosťou vráti do elitnej svetovej stovky a posunie sa pred Andreja Martina na post slovenskej jednotky. V onlajn vydaní rebríčka figuruje zverenec trénera Tibora Tótha na 88. mieste.Gombos proti Goffinovi nadviazal na kvalitné výkony, ktorými sa prezentoval na americkej šnúre i na Roland Garros. Za stavu 2:2 odvrátil dva brejkbaly, v ôsmom geme čistou hrou prelomil podanie Belgičana a išiel servovať na víťazstvo v sete. Goffinovi sa síce podaril rebrejk, no v desiatom geme opäť neuhral pri vlastnom podaní ani fiftín a prvý set sa stal korisťou Gombosa. V druhom dejstve zmenil Goffin taktiku, snažil sa hrať viac slajzovaných úderov a donútiť súpera k chybám. Vďaka brejku v piatom geme viedol 4:2, Gombos však v ďalších minútach otočil na 5:4 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. V skrátenej hre odvrátil tri setbaly, od stavu 3:6 uhral päť bodov za sebou a získal najcennejší skalp v kariére.