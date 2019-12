Gomez dal za Stuttgart neregulárny hetrik: VAR je katastrofa

Stuttgart 2. decembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Mario Gomez dosiahol cez víkend v druhej nemeckej Bundeslige gólový hetrik, ani jeden z troch zásahov mu ale rozhodca po konzultácii s VAR neuznal. Všetky boli z "centimetrových" ofsajdov.



"Tento systém je momentálne úplne nanič. Pre nás útočníkov je VAR jedna katatrofa," povedal Gomez po zápase v rozhovore pre televíziu Sky. Útočník Stuttgartu sa predčasne tešil v 10., 45.+3 a 71. minúte, jeho tím napokon v Sandhausene prehral 1:2.



"Rozhodca mi trikrát povedal, že to boli tri centimetre. Potom sa pýtam, či tie tri centimetre môžeme preveriť súčasnou technikou. Keď kamera sníma v 45-stupňovom uhle, ako to môžu vidieť?," pýta sa Gomez.



Tridsaťštyriročný hráč priznal, že predtým bol fanúšikom zavedenia techniky do futbale. Medzičasom ale svoj názor zmenil. "Som šťastný, že väčšinu kariéry už mám za sebou a už nebudem mať nič do činenia s týmito záležitosťami," dodal autor "prvého neregulárneho hetriku v histórii", ako sám nedeľňajší príbeh v Sandhausene nazval.