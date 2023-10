Gomez nesúhlasí s trestom za doping, terbutalín mal užiť neúmyselne

Madrid 23. október (TASR) - Argentínsky futbalista Papu Gomez odmietol obvinenia z dopingu. V piatok dostal dvojročný zákaz činnosti od Španielskej národnej antidopingovej organizácie (CELAD), keďže jeho vzorka obsahovala zakázanú látku terbutalín. Test absolvoval ešte minulý rok v októbri ako hráč Sevilly.



"Nikdy som nedopoval a nikdy som to nemal ani v úmysle. Užitie terbutalínu na zdravotné účely by malo byť pre športovcov povolené," citovala Gomeza agentúra AFP. Tridsaťpäťročný hráč aj jeho klub AC Monza prišli s vysvetlením, že látku prijal nevedomky - zo sirupu svojho syna proti kašľu. Gomez zvažuje právne kroky, myslí si, že CELAD nepostupoval v jeho prípade podľa pravidiel.



Gomez strávil väčšinu kariéry v Taliansku, najmä v Atalante. S Monzou podpísal v septembri kontrakt ako voľný hráč a nastúpil v dvoch zápasoch. Minulý rok získal s Argentínou majstrovský titul a je zároveň jediný z národného tímu, ktorý nedostal tento rok pozvánku do reprezentácie. V Katare nastúpil v dvoch zápasoch a dohromady odohral 107 minút.