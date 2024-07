Gomez opúšťa Manchester City, prestúpil do Realu Sociedad

Manchester 12. júla (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Gomez zamieril z Manchestru City do Realu Sociedad San Sebastian. Kluby sa dohodli na prestupovej čiastke 10 miliónov eur.



Dvadsaťtriročný stredopoliar strávil v City dve sezóny, počas ktorých odohral 38 duelov, no skórovať sa mu nepodarilo ani raz. Hoci s obhajcom anglického titulu získal šesť trofejí, nedokázal si vybojovať stabilné miesto v základnej zostave. Gomez prišiel do City z belgického RSC Anderlecht. Informovala o tom agentúra AP.