Paríž 7. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Goncalo Ramos by mal v blízkej dobe prestúpiť do Paríža Saint-Germain. Úradujúci francúzsky majster má za hráča Benficy Lisabon zaplatiť 80 miliónov eur vrátane bonusov.



Ramos získal v uplynulom ročníku s Benficou ligový titul. Po prestupe do PSG by zostal v portugalskom tíme ako hosťujúci hráč. Dvadsaťdvaročný útočník strelil v uplynulej sezóne devätnásť gólov v tridsiatich zápasoch a na MS v Katare zaznamenal hetrik proti Švajčiarsku (6:1).



Tréner úradujúcich majstrov Luis Enrique sa musí zaoberať odchodom viacerých posíl. Cez leto prestúpil hviezdny Lionel Messi do Interu Miami a situácia nie je ideálna ani ohľadom ťahúňa mužstva Kyliana Mbappeho. Ten má s klubom napätý vzťah pre plánovaný odchod z Parku Princov po vypršaní súčasnej zmluvy.



Do tímu naopak prišiel toto leto slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý pôsobil predtým v Interi Miláno. Parížania majú záujem aj o Randala Kola Muaniho z Eintrachtu Frankfurt. Informácie priniesla agentúra DPA.