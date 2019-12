Gönci: Pre rezort je výhodou, že novelu o športe predložili poslanci

Bratislava 4. decembra (TASR) - Pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je výhodou, že schválenú novelu o športe predložili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela umožňuje profesionálnym športovcom vybrať si, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol štátny tajomník ministerstva Jozef Gönci.



Gönci pripomenul, že je výhodou, že novelu predložili poslanci, ministerstvo podľa neho malo veľmi málo času pripraviť tento návrh. "Je to odborná téma, je to otázka, ktorú treba riešiť a netreba možno prenášať na ďalšiu vládu, lebo ani ministerstvo sa toho nechce striasť," skonštatoval. Novelu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok (3. 12.).



Podľa riaditeľa Pro-Hokeja Richarda Lintnera novelu podporili okrem športových zväzov aj profesionálni hráči, petíciu na jej podporu podpísalo podľa neho 500 hráčov.



Predkladatelia návrhu a poslanci za SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula pripomenuli, že športovci doteraz nemohli v kolektívnych športoch vykonávať svoju činnosť ako SZČO. "Aplikačná prax ukázala, že to neprimerane obmedzuje ich zmluvnú voľnosť," uviedli.



Profesionálny športovec bude môcť na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka.



Nová legislatíva umožní tiež športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO. Novela má podľa poslancov okrem jednoznačnejších pravidiel pri uzatváraní zmlúv aj pozitívny vplyv na športové organizácie i športovú komunitu.



Sú o tom presvedčení aj zástupcovia profesionálnych hokejových, basketbalových, volejbalových i hádzanárskych klubov i ich športových zväzov, ktorí návrhu vyjadrili podporu už pred prvým októbrovým hlasovaním v pléne.



Novela mala aj odporcov, odmietavé stanovisko vyjadrili napríklad Únia futbalových profesionálov (ÚFP) a Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHP), podľa ktorých právna úprava zhorší pozíciu profesionálnych športovcov v prospech klubov, keďže tie budú presadzovať pre nich výhodnejšiu spoluprácu vo forme SZČO, čo navyše športovcom zhorší vymožiteľnosť ich práv garantovaných existujúcim statusom profesionálneho športovca vykonávajúceho závislú prácu. Upozorňujú tiež na právne nedostatky návrhu.



Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. februára 2020.