Gönci: Som hrdý, že som pre Slovensko získal prvú olympijskú medailu

Košice/Bratislava 17. marca (TASR) – Prezývali ho aj Bubkom disciplíny 3x40. V roku 1996 vybojoval Jozef Gönci pre samostatné Slovensko prvú olympijskú medailu, v Atlante získal bronz v ľubovoľnej malokalibrovke 60. Za svoju športovú kariéru v rokoch 1992 až 2012 získal množstvo trofejí, medzi nimi dvakrát bronz na OH, dva tituly majstra sveta a sedem titulov majstra Európy.



V pondelok 18. marca sa dožíva jubilea 50 rokov popredný strelec v kráľovskej puškárskej disciplíne, malokalibrovke 3x40. "Od útleho detstva som sa venoval športu. Pamätám si, že keď sme v roku 1985 vyhrali MS v hokeji, do desať minút po skončení zápasu v televízii sme boli decká z paneláku na ihrisku a hrali sme hokej. Samozrejme sme si dali prezývky našich hokejistov. Rusnák, Liba, Lukáč - to boli naše vzory. Dnes je vzácnosť vidieť desať detí pokope bez toho, aby to nebolo niekým organizované," vyznal sa pre TASR Gönci.



Narodil sa 18. marca 1974 v Košiciach. So streľbou začínal ako 11-ročný v rodnom meste. Už v juniorskej kategórii sa v troch disciplínach zaradil medzi svetovú špičku - získal dva tituly majstra Európy a bol vicemajster sveta. V roku 1988 vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku a popri už profesionálnej športovej kariére v roku 2004 získal magisterský titul na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.



Za svoj veľký strelecký vzor považoval reprezentanta Československa v športovej streľbe Petra Kurku. "Mal nádhernú techniku práce na jednej rane. Bolo úžasné sledovať jeho majstrovstvo. Vynikajúci strelec a hoci bol odo mňa o dosť starší, stali sa z nás veľmi dobrí kamaráti," povedal Gönci.



Vo veku 22 rokov sa zapísal do histórie, keď v Atlante na OH 25. júla 1996 získal ako prvý reprezentant slovenskej výpravy nečakaný bronz v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 (po 40 výstrelov v polohách ležmo, kľačmo a stojmo). Najväčšie úspechy športovej kariéry dosiahol Gönci medzi hrami v Atlante a v Sydney. V roku 1998 vyhral v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 všetky súťaže roka, vrátane MS v Barcelone, ktoré sa konajú raz za štyri roky. Zároveň vyhral dva Svetové poháre a jedny finálové. Na MS navyše pridal striebro vo vzduchovej puške 60.



Nasledoval úspešný rok 1999, keď sa dvakrát stal majstrom Európy - v Arnheme vo vzduchovej puške 60 a v Bordeaux v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. V rámci Svetového pohára triumfoval v bežných pretekoch trikrát a vo finále v dvoch disciplínach. Zvrat nastal na OH v Sydney v roku 2000. V dôsledku silnej chrípky hry odsúťažil len s vypätím síl. Vo svojej obľúbenej disciplíne ľubovoľnej malokalibrovke 3x40, v ktorej v predošlých dvoch rokoch takmer nikdy neprehral, skončil ôsmy a vo vzduchovej puške 60 jedenásty. Po tomto neúspechu sa rozišiel s trénerom Antonom Beľákom, pod ktorého vedením trénoval deväť rokov.



Gönci sa už zakrátko znovu dostal opäť na absolútnu špičkovú úroveň. Na konci sezóny triumfoval vo finále Svetového pohára v Atlante. Rok na to sa umiestnil na ME v Záhrebe (2001) tretí a vo finále Svetového pohára triumfoval dokonca päťkrát. Nasledoval tretí titul majstra Európy, ktorý získal v roku 2003 v Göteborgu. Na OH do Atén v roku 2004 išiel s ambíciou odčiniť sklamanie zo Sydney. Podarilo sa mu to, keď vo vzduchovej puške 60 získal pre Slovensko ďalšiu bronzovú medailu.



Nasledovali úspechy vo Svetovom pohári aj mimo neho. V najvyššej nemeckej ligovej súťaži sa za sedem rokov v klube Buer-Bülse tešil z troch majstrovských titulov. V španielskej Granade si v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 v roku 2007 vybojoval v poradí už štvrtý titul majstra Európy a celkove už ôsmu individuálnu medailu na najvyššom európskom podujatí. Úspešnú kariéru zavŕšil bronzom na ME vo švajčiarskom Winterthure (2008).



"Moje úspechy patria histórii, ale ak by som mal niečo výnimočné pomenovať, tak som nesmierne hrdý na fakt, že som pre Slovensko získal prvú olympijskú medailu v samostatnej ére," zdôraznil pre TASR Gönci.



Okrem medailí získal počas svojej kariéry viaceré spoločenské vyznamenania. Obsadil prvé, druhé a dva razy 3. miesto v ankete Najúspešnejší športovec SR. Zároveň bol dva razy vyhlásený za najlepšieho strelca sveta podľa ISSF (1998, 1999). Vrcholovú športovú kariéru ukončil Gönci v roku 2012 a o dva roky nato aj svoje pôsobenie ako profesionálny vojak v armáde SR.



Neskôr sa venoval rôznym pracovným zameraniam súvisiacimi so športom. Bol trénerom športovej streľby, riaditeľom odboru riadenia športu vo VŠC DUKLA, štátnym tajomníkom pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, predsedom správnej rady Fondu na podporu športu. Bol aj viceprezident Slovenského olympijského výboru – a tiež člen výkonného výboru v rokoch 20O6-2019,. Od roku 2021 až dodnes pôsobí ako člen hodnotiacej odbornej komisie pre športovú infraštruktúru a ako viceprezident Slovenského streleckého zväzu.



"Mimo športu pracujem ako člen pracovných skupín pre dve ministerstvá. Snažím sa využiť nadobudnuté vzdelanie, odbornú spôsobilosť a tiež získať nové skúsenosti aj v iných oblastiach ako je šport. V rámci súkromia sa venujem koníčkom a ako každý rodič snažím sa zabezpečiť s mojou manželkou všetko tak, aby rodina pohodlne fungovala. Nenudím sa," dodal pre TASR Jozef Gönci.