Gong posilnil Spartak, dohodol sa na dvojročnom kontrakte

Trnava 24. júna (TASR) - Nigérijsky futbalista Hilary Gong sa stal novou posilou Spartaka Trnava. V „malom Ríme" podpísal dvojročný kontrakt s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu, Spartak o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Rýchlonohý krídelník už na slovenských trávnikoch pôsobil v drese AS Trenčín. Po sezóne 2017/2018 sa presunul do holandského Vitesse Arnhem, po pôsobeniach v Nórsku a Arménsku opäť vrátil do AS pred dvoma rokmi. Dvadsaťšesťročný Nigérijčan prichádza späť na Slovensko z poľského Widzewu Lodž. „Hľadali sme trochu iný typ krídla, aké v tíme máme. Bude skvelou alternatívou či už k Danielovi, Azangovi, Badolovi, či Škrbovi, ktorí sú viac hráči do kombinácie, najväčšou silou Gonga je ale jeho rýchlosť a priamočiarosť. Keď chceme byť v našom systéme variabilní, tak potrebujeme aj rôzne typy futbalistov,“ vyjadril sa o príchode Gonga športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.



Gong sa v novom kádri opäť stretne s krajanom Philipom Azangom, obaja prišli do Trenčína z akadémie GBS Football Academy. „Spartak som si vybral pre atmosféru na tribúnach. Viem, že je to tím, ktorý sa nikdy nevzdáva a vždy bojuje až do konca a to sa mi na klube najviac páči,“ povedal Gong po príchode do Trnavy.