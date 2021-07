Goodrow podpísal s NY Rangers zmluvu na šesť rokov

New York 18. júla (TASR) - Hokejový klub NHL New York Rangers sa dohodol na zmluve so svojou nedávnou akvizíciou Barclayom Goodrowom. Dvadsaťosemročný útočník podpísal kontrakt na šesť rokov, finančné aspekty nezverejnili.



Goodrowa získali "jazdci" v nedeľu z Tampy Bay za výber v 7. kole draftu 2022. V uplynulej sezóne nazbieral 20 bodov v 55 zápasoch (6+14), v play off pridal osemnásť štartov, strelil dva góly a štyrikrát asistoval.