Gordon bude chýbať Denveru 4 až 6 týždňov

Aaron Gordon z Denver Nuggets sa snaží prejsť cez Kylea Kuzmu z Milwaukee Bucks počas prvej polovice basketbalového zápasu NBA v piatok 23. januára 2026 v Milwaukee. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Denver 30. januára (TASR) — Basketbalisti Denveru Nuggets sa budú musieť vyše mesiaca zaobísť bez Aarona Gordona. Ten si minulý týždeň v Milwaukee poranil zadný stehenný sval. Tím pred zápasom s Brooklynom oznámil, že Gordon bude chýbať minimálne 4 až 6 týždňov, potom ho čaká kontrolné vyšetrenie.

Tridsaťročný Američan má v tejto sezóne priemer 17,7 bodu a 6,2 doskoku na zápas. V tejto sezóne už vynechal 19 zápasov pre rovnaké zranenie. Nuggets tiež chýba Nikola Jokič (ľavé koleno), Cameron Johnson (pravé koleno) a Christian Braun (ľavý členok). Napriek tomu sa držia na 3. priečke Západnej konferencie.
