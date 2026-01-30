< sekcia Šport
Gordon bude chýbať Denveru 4 až 6 týždňov
Autor TASR
Denver 30. januára (TASR) — Basketbalisti Denveru Nuggets sa budú musieť vyše mesiaca zaobísť bez Aarona Gordona. Ten si minulý týždeň v Milwaukee poranil zadný stehenný sval. Tím pred zápasom s Brooklynom oznámil, že Gordon bude chýbať minimálne 4 až 6 týždňov, potom ho čaká kontrolné vyšetrenie.
Tridsaťročný Američan má v tejto sezóne priemer 17,7 bodu a 6,2 doskoku na zápas. V tejto sezóne už vynechal 19 zápasov pre rovnaké zranenie. Nuggets tiež chýba Nikola Jokič (ľavé koleno), Cameron Johnson (pravé koleno) a Christian Braun (ľavý členok). Napriek tomu sa držia na 3. priečke Západnej konferencie.
